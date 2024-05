''Family Selfie'': Briatore riunisce i suoi due figli e le loro famose mamme a Monte Carlo, lo scatto da ''famiglia allargata''

Weekend insieme per Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e i loro rispettivi figli

Le due donne vanno d’accordo, così come Nathan Falco e la sorella Leni

Flavio Briatore ha riunito i suoi due figli e le loro famosissime mamme a Monaco nel weekend.

L’imprenditore piemontese, da anni residente nel Principato di Monaco, ha voluto accanto a sé in occasione del Gran Premio di F1 che si svolge ogni anno nella piccola ma ricchissima nazione affacciata sul Mediterraneo tutti i suoi cari.

Da sinistra: Nathan Falco, 14 anni, Leni Klum, 20, Heidi Klum, 50, Elisabetta Gregoraci, 44, e Flavio Briatore, 74

Oltre al figlio Nathan Falco, 14 anni, e sua mamma Elisabetta Gregoraci, 44, ex moglie di Flavio, sono arrivate anche Heidi Klum, 50 anni, e la figlia Leni, avuta 20 anni fa proprio con Briatore.

Tra le due note donne di spettacolo, italianissima la prima e tedesca la seconda, non c’è alcuna antipatia, anzi, sembrano andare d’amore e d’accordo.

Un altro selfie dei due figli di Briatore on le rispettive mamme

Il rapporto tra i due ragazzi, che hanno circa 6 anni di differenza, è anche ottimo.

Condividendo su Instagram uno scatto in cui il gruppetto di cinque appare insieme, Briatore ha scritto: “Family Selfie at the Monaco GP”. Ovvero: selfie di famiglia al GP di Monaco.

Il gruppetto al GP di Monaco 2024

L’immagine è stata repostata sia dalla Klum che dalla Gregoraci. Quest’ultima ha aggiunto un “noi” seguito da una serie di cuoricini.

Tempo fa Briatore aveva spiegato come Nathan Falco gli disse che sapeva già di avere una sorella quando lui glielo comunicò per la prima volta.

Aveva raccontato: “Mi ha detto che lo sapeva già. Ormai fin da giovanissimi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram: avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”.