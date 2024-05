Per la figlia hanno voluto un ricevimento per pochi intimi a Vescovo Moro, un’enoteca e ristorante a Verona

Look total white per mamma e bimba, anche il papà indossa una t-shirt bianca

Tutti gli sguardi sono per la loro principessa. L'hashtag dell’importante evento recita: “Brava Matilde”, proprio come la scritta sulla torta che arriva a fine pasto. Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta battezzano la piccola Matilda, venuta al mondo il 3 gennaio scorso. I due, orgogliosi, condividono le foto della cerimonia e della festa sul loro profili social. Domenica 26 maggio è una giornata davvero speciale per tutti loro.

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta battezzano la piccola Matilda: le foto di cerimonia e festa

La sportiva 35enne e l’allenatore 42enne sono felici. Per la bimba hanno voluto un ricevimento per pochi intimi. Prima, però, la cerimonia in chiesa. Look total white per mamma e figlia. Mati indossa un abitino delizioso, la Divina, invece, un completo pantalone con camicia oversize molto particolare e pantaloni alla caviglia modello baggy.

La 35enne e il 42enne in chiesa a Verona con la bimba durante la cerimonia

Per la figlia hanno voluto un ricevimento per pochi intimi a Vescovo Moro, un’enoteca e ristorante

Giunta sceglie una giacca lunga con collo alla coreana e sotto pantaloni in tono. Pure per lui un particolare bianco a fare da contrasto, la t-shirt che porta sotto e che una volta al ristorante scopre.

La mamma della campionessa, Cinzia Lionello, con la nipotina

La coppia è innamorata della pargoletta

Niente super party. Per il battesimo di Matilde, dopo il sacramento e le foto di rito, si va tutti a Vescovo Moro, un’enoteca e ristorante nel centro di Verona, dove la coppia vive. La gioia nei cuori è immensa per tutti i commensali, tra i quali i parenti più stretti della coppia e alcuni amici. Si brinda alla bambina che è arrivata da pochi mesi e ha reso ognuno di loro migliore. I sorrisi raggianti di Federica lo raccontano pienamente.