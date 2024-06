Paolo Bonolis festeggia 63 anni insieme al figlio Davide, che ne ha fatti invece 20: le immagini della doppia festa con le due torte

Il party arriva venerdì 14 giugno: immancabile la presenza di Sonia Bruganelli, fotografa d’eccezione

Un’allegra cena a Roma: il papà spegne le candeline proprio il giorno del compleanno, il figlio un po’ in ritardo

Un party per due. Paolo Bonolis festeggia 63 anni insieme al figlio Davide, che ne ha fatti invece 20. L’allegra cena a Roma arriva proprio il giorno del compleanno del famoso conduttore, venerdì 14 giugno. Il figlio, invece, spegne le candeline in leggero ritardo, gli anni li ha compiuti il 7, una settimana prima. Le immagini della doppia festa con due torte le condivide sul social Sonia Bruganelli, l’ex del presentatore, presente e assolutamente felice di trasformarsi, per l’occasione in una provetta fotografa.

I due celebrano i loro compleanni insieme

E’ una festa che fa bene al cuore e testimonia ancora una volta quanto Sonia e Paolo rimangano uniti nonostante si siano detti addio. In perfetta sintonia condividono un altro momento speciale della loro esistenza. C’è pure la madre della produttrice 50enne, opinionista dell’Isola dei Famosi appena conclusa, Giulia. Immancabile la presenza del fidatissimo braccio destro di Sonia, Alessandro Boero.

Alla cena a Roma c'è anche la fidanzata di Davide, Martina Fabbri

I commensali cantano a squarciagola la classica “tanti auguri a te”, cambiando la fine in "a voi". Arrivano a tavola i dolci. Paolo e Davide si stringono in un emozionante abbraccio. Accanto al ragazzo, calciatore, c’è la sua fidanzatina a cui è legato ormai da tempo, Martina Fabbri. I due sono usciti allo scoperto il 29 settembre scorso: l’amore continua…

La ragazza è entrata in famiglia: Bonolis è felice

La sintonia e la gioia avvolgono i festeggiati e gli ospiti che fremono per assaggiare la torta. Bonolis col suo Davide accanto è davvero contento. I due vanno molto d’accordo e condividono l’amore per l’Inter. Il conduttore non poteva che celebrare un altro compleanno trascorso con il figlio. Da quando è single si divide tra lavoro e sport: ha cinque figli e due nipoti, gioca anche a padel e legge moltissimo. Al momento non è alla ricerca di un nuovo amore.