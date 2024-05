La 53enne in un’intervista ripercorre tutti i suoi amori e svela particolari intimi

Nel 2000 la showgirl e il calciatore 50enne si legarono sentimentalmente, ma durò solo pochi mesi

Samantha De Grenet in una lunga intervista al Corriere della Sera ripercorre la carriera, i suoi dolori, la paura di morire a causa del cancro al seno, che ha curato, e i suoi amori. Svela particolari intimi e inediti. Spiega anche perché ruppe con Filippo Inzaghi. La 53enne e il 50enne nel 2000 si legarono sentimentalmente, ma la relazione durò solo pochi mesi. “L’ho dovuto lasciare per non ritrovarmi con un cesto di lumache in testa”, confessa.

''L'ho dovuto lasciare per non ritrovarmi con un cesto di lumache in testa'': Samantha De Grenet spiega perché ruppe con Filippo Inzaghi

E’ felice con Luca Barbato. “Ci siamo sposati nel 2005 e lasciati nel 2008. Nostro figlio Brando era piccolo, abbiamo fatto di tutto per non fargli pesare una separazione difficilissima. Quando cinque anni dopo sono arrivate le carte del divorzio, era una fase di riflessioni: era morta una persona a me cara. Un fidanzato mi aveva chiesto di sposarlo ma non me la sentivo. Allora, ho scritto una lettera a Luca raccontandogli cosa provavo. Abbiamo ripreso a vederci. Nel 2015, ci siamo risposati in chiesa, con Brando che portava le fedi e piangeva”, racconta.

Prima c'è stato il matrimonio a 20 anni con Pierfrancesco Micara, da cui si è separata dopo 8 mesi. Poco prima delle nozze ha anche perso un bambino e ne è rimasta segnata. Leonardo Pieraccioni l’ha conquistata, ma è finita perché era un momento sbagliato: “Io volevo un figlio ed ero anche pronta a lasciare tutto, che poi è quello che ho fatto dopo, pensando erroneamente che rientrare in tv sarebbe stato facile”.

Samantha poi è rimasta folgorata da Pippo. “Un’infatuazione pazzesca - svela - L’ho respinto per un sacco di tempo e, quando si è stancato di corteggiarmi, mi sono accorta che mi mancavano le nostre telefonate. L’ho recuperato. Ma, come temevo, era il giovane campione che non voleva una storia seria. L’ho dovuto lasciare, per non ritrovarmi con un cesto di lumache in testa”.

Alessandro Benetton è stato “il primo, vero, grande amore”. “Corrisposto, ma travagliato: ci siamo lasciati, ripresi, lasciati… Veniva da una famiglia di un certo tipo dove il mio lavoro non era benvisto e lui si era convinto che non fossi fatta per la famiglia. Lo lasciai perché ero stanca di vivere di alti e bassi. A posteriori, deve essersi reso conto che sbagliava, perché nella sua autobiografia mi ha messa fra le sue tre donne più importanti”, dice.

La De Grenet parla pure di Francesco Totti. “Ne ho parlato di recente in tv da Monica Setta e si è scatenato l’inferno: dire che ‘ci siamo frequentati’ non significa che ci sono stata a letto. Ci sono andata a cena, in barca con amici. Mi ha corteggiata, ma uscivo dalla storia con Filippo e non volevo altri calciatori”, taglia corto lei.