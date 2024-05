''Non me lo aspettavo, sono rimasta scottata e delusa'': Roberta Capua parla della dolorosa e recente rottura col padre di suo figlio

La conduttrice 55enne ancora non si sente pronta o aperta ad avere un’altra relazione

Roberta Capua lo ammette senza alcun problema a Monica Setta, ospite di storie di Donne al Bivio. Il suo 2023 è stato un anno orribile in cui è arrivata la separazione consensuale dall’ex marito Stefano Cassoli, da cui ha avuto Leonardo, 16 anni. Ha dovuto piangere i due genitori, scomparsi entrambi a distanza di 9 mesi l’uno dall’altra, da sola. L’addio dall’uomo che aveva sposato a maggio del 2011 è stato per lei traumatico. “Non me lo aspettavo, sono rimasta scottata e delusa”, confessa.

“No, non me lo aspettavo. Ho fatto un figlio a quasi 40 anni con l’uomo che amavo. Onestamente no. E’ per questo che questa è una fase completamente nuova. Ho dovuto cambiare anche il mio modo di vedere la vita, rimettere in discussione certi valori, perché, non lo nascondo, sono rimasta scottata e delusa. Quando uno si trova di fronte a delle cose che non corrispondono a quello che è il tuo modo di essere…”, sottolinea l’ex Miss Italia.

La conduttrice 55enne ancora non si sente pronta o aperta ad avere un'altra relazione

La conduttrice 55enne, che presto tornerà in tv nel daytime, anche se non rivela di più, aggiunge: “Mi spaventerebbe l’idea di non aver saputo vedere perché è la mia storia d’amore, nata che ero già grande, quindi questa cosa mi spaventa. Le persone, poi, possono cambiare nel tempo. Quindi non voglio dare risposte. Voglio guardare avanti. Il mio futuro è Leonardo e il lavoro in tv che sta tornando ed è la mia passione”.

Non c’è nessuno nella vita di Roberta, non pensa a un nuovo amore. Quando le si domanda se oggi sia più prudente, replica: “Non si è accentuata la prudenza nei confronti nella vita, mi piace accogliere, libera di scegliere. Mi sto riprendendo degli spazi vitali che avevo perso. Se mi dici se sono più prudente col genere maschile, allora sì: proprio non mi sento pronta. In questo momento non sono pronta o aperta a una situazione di questo genere”.