La showgirl e cantante racconta tutto a Storie di Donne al Bivio, ospite di Monica Setta

Tutto è cominciato dopo la sua separazione combattuta con Francesco Ambrosoli, da cui ha avuto Giorgia

Simona Tagli racconta il traumatico addio da Francesco Ambrosoli, da cui ha avuto la figlia Giorgia, 19 anni il prossimo 23 giugno. Parla del voto di castità fatto negli anni in cui si è scontrata in tribunale per l’affidamento della sua bambina. A Storie di Donne al Bivio, ospite di Monica Setta, la showgirl, conduttrice e cantante, spiega se, dopo 18 anni senza rapporti, lo ha finalmente rotto. “C’è stato un movimento”, confida.

''C'è stato un movimento'': Simona Tagli parla del suo voto di castità e spiega se dopo 18 anni senza rapporti lo ha rotto

La Setta vuole sapere il motivo del suo voto di castità. La 60enne spiega: “Per prima cosa ho smesso di lavorare, per non mettere in dubbio tutto quanto. Poi si è innescato il voto di castità, io poi pregavo sempre, tutto il giorno, per avere una vita normale con mia figlia. Il sesso, la carnalità è molto importante. Ho fatto un fioretto per una forte spinta. Cos’è la carnalità? E’ anche l’inizio di una trasformazione, ci si trasforma in amore. Io in anzianità avrei voluto bere la camomilla col miele insieme al mio compagno… Ci sono stati anni difficili…”.

La padrona di casa non si accontenta: le domanda se il voto abbia vacillato nella Casa del GF, dove la Tagli ha incontrato Beatrice Luzzi, o se sia stato infranto una volta fuori. Simona ha incontrato al Bar San Pietro a Roma Antonio Zequila, con cui in passato ha avuto una relazione.

“Entrando al GF ho fatto un passo nella mia femminilità. Lì ho incontrato Beatrice che mi ha molto intrigato come persona. In effetti ho provato un sentimento d’amore verso di lei, l’ho anche detto. Tra noi c’è stata una connessione. Non ci siamo sentite molto dopo la fine del reality, dobbiamo riprenderci dopo i mesi chiuse lì dentro. E poi io credo che se le cose devono accadere, accadono”, sottolinea l’artista.

“Passiamo a Zequila - continua la Tagli - Noi abbiamo avuto una lunghissima storia d’amore durata 7 anni. Antonio mi faceva sorridere. Abbiamo sempre mantenuto un legame, lui è una persona pratica e concreta. Ogni tanto ci si chiama e confronta. E’ Antonio che mi ha dato l’appuntamento, poi ci siamo fermati a bere una centrifuga. Ho ritrovato in lui questo calore avvolgente, mi ha riscaldato l’anima, pensavo alla nostra vita insieme. Ho sentito delle belle vibrazioni”.

Alla fine Simona Tagli si rivolge alla Setta e svela: “Era molto tempo che non provavo queste cose, avendo altre priorità. Il voto ancora non è stato rotto, ma c'è stato un movimento, un pensiero, un’azione. Quando accade sarai la prima a saperlo”