''Ormai l’ho detto in diretta, pazienza'': noto conduttore tv afferma che Mina vive in parte in Italia, ecco dove

Lo ha affermato Umberto Broccoli a ‘La Volta Buona’ su Rai1

Ufficialmente la diva 84enne risiede a Lugano, in Svizzera

Poco fa è stata fatta in diretta sulla Rai un’affermazione che ha lasciato stupiti tanti fan di Mina, forse la cantante italiana più famosa di tutti i tempi. A pronunciare una frase che ha fatto alzare qualche sopracciglio è stato Umberto Broccoli in diretta a ‘La Volta Buona’.

Nel programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, nella puntata di oggi, 28 maggio, si parlava di Mike Bongiorno.

Ad un certo punto si è accennato anche all’artista 84enne, che da decenni si è trasferita in Svizzera, a Lugano.

Secondo Umberto Broccoli, Mina vive ''in parte'' anche in Italia, ecco dove

In studio Susanna Messaggio afferma: “Mi è capitato di frequentarla sia a Milano, sia in Svizzera”.

A questo punto Broccoli, che è esperto anche di musica e tv, ha affermato: “Ma vive anche in parte in Toscana, questo però si può dire fino a un certo punto, oramai l’ho detto in diretta, pazienza…”.

Insomma, è sembrato essersi immediatamente reso conto di aver fatto forse una gaffe. Da una breve ricerca non emergono infatti informazioni su una presunta permanenza di Mina in Toscana per lunghi periodi. Ma forse Broccoli ha qualche notizia non di dominio pubblico.

L’unico collegamento potrebbe essere forse la nascita della bisnipote di Mina, il cui vero nome è Mina Anna Mazzini, in Versilia nel 2018. Anche lo scatto della diva della musica che vi proponiamo in questo articolo è stato realizzato in Toscana, a Marina di Pietrasanta nel 2020.

Umberto Broccoli, 69 anni, durante la puntata di oggi de 'La Volta Buona'

La piccola in questione è Alma Pani, figlia di Alex Pani, a sua volta figlio del primogenito di Mina Massimiliano Pani, avuto con l’attore Corrado Pani.

Proprio Massimiliano ha recentemente parlato di sua madre in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’.

Ha detto: “Mamma ha fatto le sue scelte in coscienza e follia, senza cedere alle lusinghe dell’ego, dell’ambiente e del pensare comune. Non ama i vestiti né i gioielli, non è un’accumulatrice di oggetti: a Lugano vive nello stesso appartamento dal ’77. La verità è che Mina non è una cantante, è un’intellettuale. Ha rinunciato a tutto, anche a una montagna di soldi, con una serenità che tutt’oggi le invidio”.