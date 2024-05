Belen Rodriguez e il presunto nuovo fidanzato Angelo paparazzati mano nella mano da 'Chi': guarda

L’argentina 39enne e l’ingegnere 34enne in gita in Franciacorta con alcuni amici

Appena tornata dall’addio al nubilato della sorella Cecilia, in Andalusia, Belen Rodriguez non ha perso tempo. L’argentina 39enne si è subito concessa una gita in Franciacorta con alcuni amici. Ma non solo. La showgirl ha portato con sé anche il suo nuovo presunto fidanzato Angelo. I due sono stati paparazzati mano nella mano da Chi, che li mette in copertina.

Belen e Angelo Edoardo Galvani, 34 anni, ingegnere esperto di tecnologie sostenibili hanno alloggiato nel cinque stelle Albereta Relais & Chateaux, dove lei era già stata tante volte con l’ex Elio Lorenzoni. E’ diventato un posto del cuore della Rodriguez.

Belen e Angelo non si sono mai persi di vista, anche in gruppo. Con la coppia Billy Berlusconi, figlio di Paolo, e la moglie Matilde Bruzzone. Abitino semplice a quadri per l’ex moglie di Stefano De Martino e sotto sandali bassi infradito. Sportivissimo Angelo, con camicia blu in lino e sotto pantaloni sportivi. In testa un cappellino con visiera per ripararsi dal sole.

“Angelo Edoardo - scrive il settimanale - per il momento non ha sbagliato una mossa. Timido e riservato, ma sicuro di sé, pacato ed equilibrato, non ha mai fatto un post o una confidenza agli amici sul legame con Belen. Si è semplicemente dedicato a lei, ha fatto alcuni piccoli viaggi, sempre con amici, quasi a ricreare un clima famigliare. Lui piace molto anche ai coniugi Rodriguez e sappiamo quanto conti il punto di vista e l’intuito di mamma Veronica”.