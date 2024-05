Il 50enne confessa tutto a Le Iene in un servizio sulle ‘corna’ di Veronica Ruggeri

“Nina Moric quando l’ha saputo ha chiesto il divorzio e mi ha tradito a sua volta”

Fabrizio Corona si apre fino in fondo con Le Iene. A Veronica Ruggeri in un servizio dedicato alle ‘corna’ confessa: "Ho sempre tradito tutte. Belen l’ha saputo alla fine della nostra storia”. Il 50enne rivela anche di quando la Rodriguez, furiosa, gli spaccò un vaso in testa, rischiando di ucciderlo.

''Ho sempre tradito tutte, Belen l'ha saputo alla fine'': Fabrizio Corona racconta di quando la Rodriguez furiosa gli spaccò un vaso in testa

“Io ho sempre tradito tutte - ammette Corona - Non credo nelle coppie fedeli. Sono stato con donne fidanzate e sposate che venivano con me e al compagno dicevano: ‘Ti amo’. Certo se una persona è regolarissima, non beve, non fuma e non si droga, ha meno possibilità di commettere il tradimento, che io non considero un tradimento. Il tradimento è una mancanza di rispetto non nell’atto sessuale, ma se tu, mentre lo fai, parli della tua fidanzata, oltraggi la tua storia. Se è un evento singolo, rinchiuso in sé, no”.

“Non ho mai confessato un tradimento. A che ti serve saperlo? - continua l’imprenditore - Non è che tu calcoli di tradire. Se te sei fatto in un modo, si instaurano dei meccanismi. Poi litighi sempre, non stai più bene a casa, cerchi una fuga, sei più aperto a lasciarti andare. A me con Nina Moric è successo anche questo, in una fase della nostra storia c’erano liti continue, gelosia…”

Fabrizio raconta come hanno reagito le sue compagne. “Nina ha chiesto il divorzio e mi ha tradito. Belen l’ha saputo a fine storia. Belen era passionale”, dice. Poi svela un episodio finora inedito: “Ti racconto una cosa. Io ero testimonial di un brand di orologi internazionali. Decidiamo di fare questa campagna, loro vogliono questa ragazza qui a fare da testimonial… L’idea era quella di fare delle foto a letto nudi con gli orologi io e lei. Solo che non potevo dirlo a Belen, me lo avrebbe vietato. Quindi non gliel’ho detto. E poi dovevo trovare il modo di come dirglielo quando è uscita la campagna”.

Il 50enne confessa tutto a Le Iene in un servizio sulle ‘corna’ di Veronica Ruggeri

“Solo che Vanity Fair vede le foto e ci fa un richiamo di copertina enorme col titolo: ‘Corona a letto con un’altra’ - prosegue l’ex re dei paparazzi - Arrivo a casa e vedo una porta aperta e questo giornale per terra, mi chino per prenderlo, da dietro arriva Belen con il vaso di un cactus in mano e… Sbam! Me lo sbatte in testa. Io crollo, tipo morto. Mi poteva uccidere. Lei ti chiede: ‘Ma te la sei scopa*a?’. Tu le dici di no, ma quando ci può credere lei? Io le ho detto in tutti i modi che non l’avevo tradita. Se ha indagato? No, in quel periodo non era così com’è adesso, era più giovane, quindi non indagava”.

Anche lui ha avuto lo stesso trattamento da alcune ex. “Io sono stato tradito spesso, non ne ho sofferto molto - rivela Fabrizio - Se la mia fidanzata (Sara Barbieri, 24 anni, incinta, ndr) mi tradisse credo che la perdonerei, ma ho 50 anni. In passato era diverso perché l’ego era grosso, ma se Belen mi avesse tradito ci sarei tornato perché l’amavo. E’ difficile tornare insieme, perché se sei una persona insicura, ogni volta che l’altro va via o fa qualcosa ti riverrebbe in mente. Per perdonarlo devi essere forte”.