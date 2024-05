Milly Carlucci finalmente svela il motivo per cui non vuole personaggi dei reality show a 'Ballando con le Stelle': le sue parole

La conduttrice 69enne chiarisce il perché proprio non digerisce gli ex concorrenti di questo genere tv

A breve si sposerà la figlia primogenita 37enne Angelica: dirà di sì al principe Fabio Borghese, 20 anni più di lei

Milly Carlucci il 10 maggio tornerà in tv, su Rai1, col suo nuovo show, L’acchiappa talenti. A Chi parla del suo nuovo progetto, ma finalmente, svela pure il motivo per cui non vuole personaggi dei reality show a Ballando con le Stelle. La conduttrice 69enne chiarisce il perché proprio non digerisce gli ex concorrenti di questo genere televisivo.

Non è vero che non ami i reality, a domanda Milly risponde di no. Però aggiunge: “Ma faccio fatica a prendere concorrenti che vengano dai reality perché, essendo un genere che oggi va molto di moda, ci sono personaggi che hanno raccontato tutto. In genere non è che siano lì per imparare a fare qualcosa, sono lì per raccontarsi e, a quel punto, non c’è più la scoperta di un mondo che non abbiamo conosciuto. Per questo evitiamo chi ha girato tutti i reality”.

La Carlucci in tv mostra difficilmente la sua emozione, a fine giugno però si emozionerà senz’altro: la figlia primogenita 37enne Angelica Donati dirà di sì al principe Fabio Borghese, 20 anni più di lei. “Lì non sono in una situazione dove devo fare la leader, è il mio momento in cui posso essere emotiva”, svela.

Quando le si chiede se abbia pianto di più quando Angelica è andata a studiare all’estero o se lo farà di più adesso, Milly precisa: “E’ una bella lotta. Quando mia figlia ha lasciato la nostra casa per andare in Inghilterra a studiare è stato un trauma, ho passato settimane di lutto, mi mancava la terra sotto i piedi. Ora è un momento totalmente gioioso, perché vuol dire che ha trovato la persona giusta, che la sua vita prende una forma diversa e che formerà una famiglia. Ma il pensiero che la tua bambina affronti la vita ti sconvolge, anche se sono tutti sicuri che quello più commosso sarà mio marito! Staremo a vedere”.

La presentatrice è sposata con l’ingegner Angelo Donati dal 1985. Oltre ad Angelica, laureata in Management alla London School of economics, dal 2021 presidente di Ance Giovan, nel 2023 nominata nel consiglio d’amministrazione di Terna, è mamma anche di Patrick, 33 anni.