Andrea Iannone apre un ristorante a Lugano, nuovo progetto per l'ex di Belen

Andrea Iannone apre un ristorante a Lugano. L’ex di Belen e Giulia De Lellis, squalificato per 4 anni per doping da pilota, si lancia in un nuovo progetto. Sul social si fa vedere in giacca e cravatta il giorno dell’inaugurazione, ieri 4 maggio, e scrive: “Oggi un altro sogno è nato, sempre con #PASSION”. Il suo locale si chiama proprio Passion…

L’ultimo anno per il centauro di Vasto è stato complicato. L'ex pilota di Ducati, Suzuki e Aprilia ha visto la sua carriera momentaneamente interrotta a causa della squalifica rimediata, così ha deciso di dedicarsi all’imprenditoria e ha aperto Passion, il 31enne lo ha fatto nella città in cui risiede, a Lugano, in Svizzera.

Iannone svela il ristorante, anche bar, sul social. Il suo progetto ha preso corpo e ne è felice. Desidera offrire un posto dove le persone possano incontrarsi e gustare un menù variegato, tra antipasti, primi, ma anche hamburger, sandwich, insalate e croissant gustosi.

Nel locale di Iannone si possono fare anche gli apertitivi o bere un semplice caffè ai tavolini all’aperto. Andrea, che ha sempre amato il giallo, per il ristorante ha voluto come colore predominante il rosa. E sono proprio i fiori a fare da sfondo all’interno, sulle pareti. Un posto sognante e romantico, perché del resto lui è così e ci si rispecchia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/5/2021.