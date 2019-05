Anna Tatangelo, 32 anni, è sempre in perfetta forma e ancora una volta delizia i fan con uno scatto che mette in risalto la sua bellezza. In una foto postata su Instagram, infatti, la compagna di Gigi D'Alessio indossa una t-shirt bianca annodata che lascia scoperti gli addominali scolpiti. I jeans strappati le stanno alla perfezione e come accessori sceglie una cintura nera con fibbia, perfettamente abbinata agli stivaletti glamour con il tacco.

Addominali scolpiti e fisico in forma perfetta, Anna Tatangelo è sempre bellissima. I follower le fanno i complimenti: "Sei fantastica", le scrive una fan. "Ma la bellezza, ne vogliamo parlare? Sei spettacolare", il messaggio di un'altra ammiratrice.



Anna, insomma, riscuote successo su Instagram e l'outfit casual sfoggiato nello scatto mette in risalto il corpo in perfetta forma. Come anche gli addominali scolpiti. La Tatangelo sicuramente non avrà problemi a superare anche quest'anno la prova costume.

In attesa che arrivi la bella stagione, la cantante di Sora stupisce lo stesso i suoi fan e lo scatto su Instagram ha totalizzato 73 mila 302 like. Gli addominali scolpiti piacciono e anche tutto il resto.