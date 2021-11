Belen e Antonino scacciano la crisi con un romantico weekend a Parigi

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi? Il gossip era circolato a lungo nelle scorse settimane, ma poi era stato smentito attraverso una foto social in cui i due erano apparsi a cena insieme con alcuni amici a Milano. Ora, forse proprio per ritrovare maggiore complicità, la coppia si è concessa un romanticissimo weekend in una delle città più belle e visitate del mondo, Parigi. La 37enne e il 26enne sono stati nella capitale francese, sembrerebbe, senza la piccola Luna Marì, venuta al mondo lo scorso luglio e frutto del loro amore.

E’ stata Belen a condividere su Instagram alcune immagini in cui i due appaiono in ascensore. Mentre la bella argentina fa un video con il cellullare (riprendendosi attraverso lo specchio), lui le schiocca un bel bacio a fior di labbra. Insomma, tutto sembra risolto, semmai una crisi ci fosse realmente mai stata.

Belen e Antonino, che hanno circa 10 anni di differenza, hanno certamente avuto un percorso sentimentale molto particolare. Hanno infatti messo in cantiere un bebè appena qualche mese dopo essersi conosciuti. Evidentemente tra loro è scattato un fortissimo colpo di fulmine, la passione e l’affinità devono essere apparsi subito fortissimi per portarli a prendere una decisione del genere.

Lui è molto amato dai familiari di Belen (che da anni vivono a Milano) e ha legato moltissimo anche con Santiago De Martino, il bambino di 8 anni nato dal matrimonio tra la showgirl e l’ex marito Stefano De Martino.

