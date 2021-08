Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser appassionati a Formentera: in barca con gli amici, foto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono appassionati a Formentera. In barca con gli amici, seppur circondati dagli intimi, non dimenticano mai coccole e baci, i paparazzi da lontano li immortalano in foto così, sempre più innamorati.

La modella 31enne e lo sportivo 29enne sono partiti per le Baleari per l’ennesimo anno. A Ibiza hanno affittato una mega villa insieme ad alcuni intimi, tra i quali l’ex calciatore Nicola Ventola e il trapper Tony Effe, frontman della Dark Polo Gang, ex fidanzato di Taylor Mega. E’ con loro e pochi altri che escono in barca e vanno fino alla vicina Formentera per tuffarsi a largo e poi scendere a terra per un ricco pranzo.

Non si separano mail l’una dall’altro. Nacho, con il suo nuovo look platino, riempie la fidanzata di attenzioni. Lei, sensuale in bikini, lo accoglie tra le sue braccia, felice.

E’ un’estate tutta da vivere, in attesa di tornare a Milano e scoprire come sta venendo la casa che insieme hanno acquistato e che sarà pronta il prossimo ottobre. “Con la casa nuova sta prendendo forma il progetto di famiglia che vogliamo entrambi”, ha chiarito Ignazio recentemente a Chi. E ha aggiunto: “Abbiamo una seconda stanza per gli ospiti, ma speriamo di convertirla presto nella camera dei bambini”. Chissà se ci stanno già 'lavorando'...

