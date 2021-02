Ciclone D'Eusanio: le prime parole dopo l’espulsione

Il ciclone Alda D’Eusanio, un vero tornado, si è abbattuto sul GF Vip ed è ancora tempesta. Le prima parole della conduttrice 70enne dopo l’espulsione lasciano spiazzati. Contattata telefonicamente dall'Adnkronos appena buttata fuori dalla Casa, la presentatrice è sembrata confusa, fa intendere almeno di esserlo. "Posso dire che appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo”, sottolinea.

E’ stata squalificata dal Mediaset a seguito di alcune frasi pronunciate nei confronti di Laura Pausini e del compagno della cantante, Paolo Carta. Alda non si espone pubblicamente sulla vicenda, probabilmente anche per motivi legali. Su consiglio, forse, del suo avvocato, dato che c’è di mezzo una denuncia, preferisce non peggiorare ulteriormente la situazione spinosa in cui si è venuta a trovare.

La Pausini e Carta hanno dato il mandato al loro avvocato Pierluigi De Palma "per agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni". A farlo sapere è stato sabato sera l'ufficio stampa dell’artista 46enne. Dalle parole della D’Eusanio hanno subito preso le distanze sia Mediaset che Endemol. “L'editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa”, ha fatto sapere l’azienda di Cologno Monzese. "Endemol Shine Italy si scusa e si dissocia completamente dalle affermazioni pronunciate dalla signora Alda D’Eusanio nella Casa di Grande Fratello Vip in merito alla vita privata di Laura Pausini, affermazioni che hanno violato il regolamento del programma e delle quali sarà chiamata a rispondere personalmente”, ha immediatamente precisato la casa di produzione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/2/2021.