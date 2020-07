David Lee Buffon dà il biberon alla sorellina Vivienne: la foto è dolcissima

Alena Seredova si gode la sua grande serenità famigliare. I figli più grandi, Louis Thomas, 12 anni, e David Lee Buffon, 10, nati dal matrimonio con Gigi, hanno accolto benissimo Vivienne Charlotte, venuta al mondo lo scorso 19 maggio. La showgirl ceca condivide sul social una foto dolcissima in cui il figlio secondogenito dà teneramente il biberon alla sorellina comodamente adagiata sulla sdraietta.

La 42enne sta trascorrendo la vacanza a Forte dei Marmi. Con lei c’è il compagno Alessandro Nasi e ci sono i suoi ometti del cuore. Il figlio David Lee l’aiuta. Fa mangiare la sorella, dandole il latte nel biberon. Alena ha smesso di allattare dopo la quinta settimana dalla nascita della bimba: il suo latte materno non bastava più.

Qualche giorno fa, nel rispondere via social alle domande dei fan, Alena Seredova, a chi le domandava se i figli fossero gelosi della nuova arrivata, aveva chiarito, lapidaria: “Assolutamente no”. Anzi. Lo scatto pubblicato svela la grande premura che i due ragazzini hanno per la bimba, ancora in fasce e piuttosto impegnativa.

Al Forte la Seredova non ha portato aiuti. Si occupa da sola dei suoi cari. E’ stanca ma felicissima. I figli cercano di darle una mano e si improvvisano babysitter con Vivienne Charlotte, che crescerà adorata e protetta dai suoi ‘angeli custodi’, due fratelli che l’hanno accolta a braccia aperte e si prendono cura di lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2020.