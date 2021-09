Diletta Leotta ancora innamorata di Can Yaman: ''Spero che si possa trovare un equilibrio nella quotidianità''

Diletta Leotta parla per la prima volta della sua storia d'amore con Can Yaman. A Verissimo la conduttrice 30enne è visibilmente commossa mentre ripercorre la relazione con l'attore turco 31enne. ''E' stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine", così Diletta inizia a descrivere il suo rapporto d'amore.

La Leotta è rimasta ferita dalle critiche sulla presunta relazione 'costruita': "Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme. Un turco e una siciliana, un mix esplosivo. Siamo tutti e due molto passionali, forse lui anche più di me, ed è stato tutto molto veloce, molto bello". Poi però sono subentrati i problemi, proprio per la notorietà di entrambi: "La vita reale è dall'altra parte dello schermo e quella era difficile da tenere intima, era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale, questa cosa chiaramente pesa". Diletta conferma anche la proposta di matrimonio ricevuta da Can Yaman commenta: "È arrivata dopo un mese che ci conoscevamo, forse le cose sono andate troppo veloci".

La Leotta è visibilmente commossa nel parlare di Can e afferma di essere ancora innamorata: "Quando si è innamorati un po' perdi lucidità, perdi le sicurezze, perdi la testa, perdi il controllo, cose che a me non erano mai capitate prima. E a volte perdi anche l'amore". Adesso i due non stanno insieme: ''Siamo lontani'' spiega la conduttrice che però non ha perso le speranza: "Mi auguro che si possa anche trovare un equilibrio nella quotidianità, con me stessa e poi a dare questo equilibrio alla persona che ami".

Scritto da: La Redazione il 26/9/2021.