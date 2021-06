Elisabetta Gregoraci e gli altri vip al Montecarlo Film Festival

Elisabetta Gregoraci e tantissime altre vip hanno calcato il red carpet della18esima edizione del Montecarlo Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale, interamente dedicata alla commedia.

Sul Red Carpet della cerimonia di premiazione hanno sfilato i volti noti dello spettacolo. Elisabetta Gregoraci ha optato per un abito lungo nero e rosso. Total black e trasparenze invece per Elisa Isoardi che ha schiarito i capelli dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi. Ha scelto il verde con dettagli oro invece l'attrice Micaela Ramazzotti.

Tra le coppie Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: l'attore 49enne ha scelto un completo scuro mentra la compagna ha optato per un abito bustier con trasparenze e decorazioni bianche sulla gonna. Red carpet in coppia anche per Claudio Marchisio e la moglie Roberta Sinopoli, rispettivamente in smocking e abito lungo a fantasia.

