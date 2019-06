Ezio Greggio, 65 anni, è innamorato cotto di Romina Pierdomenico. Il comico 65enne ha conosciuto la giovane 26enne al Montecarlo Film Festival, lei era una delle premiatrici. Da quel momento non si sono più lasciati, a dispetto della grande differenza d’età. A distanza di un anno faranno coppia anche in tv: Greggio l’ha voluta con sé a “La sai l’ultima?” e difende la sua scelta. E’ convinto che sarà bravissima e conquisterà il pubblico.

“Da un punto di vista televisivo, Romina è molto brava, sarà una bella sorpresa per il pubblico - spiega Ezio Greggio a Chi - Il suo debutto a ‘Colorado’ è piaciuto molto a Mediaset. A “La sai l’ultima?’ sono sicuro che con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua presenza ‘inconfondibile', anche l’occhio vuole la sua parte, mi perdoni, porterà una ventata di freschezza. E’ un volto nuovo”. Elogia la fidanzata Romina Pierdomenico. Lo storico conduttore di Striscia la notizia, padre di Giacomo, 28 anni, e Gabriele, 24, avuti da una precedente relazione. dice solo cose belle della sua compagna.

“Le sue risate in studio e la sua genuinità si faranno notare”, continua ancora a sottolineare Ezio Greggio. Poi, andando sul personale, in merito al rapporto nato con Romina Pierdomenico, precisa: “Nella vita privata le foto di noi due insieme parlano da sole…parlano d’amore”. Innamorato pazzo, anche se, quando gli si domanda se sia pronto al ‘grande passo’, il comico ironizza ridendo: “Nel senso che mi faccio prete...”.

Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico inizieranno la loro avventura in coppia in tv a “La sai l’ultima?” venerdì 21 giugno su Canale 5. Il 65enne è contento di essere al timone della storia trasmissione televisiva, rinnovata e piena zeppa di novità. Lui non condurrebbe mai un reality show, non gli piace. Invece di far parlare con 'scandali’ e incidenti, preferisce far ridere, stavolta con la donna che ama accanto: ha voluto portarla con sé.