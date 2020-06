Fabrizio Corona festeggia il compleanno della madre Gabriella: i due hanno fatto pace. Foto

Fabrizio Corona festeggia il compleanno della madre Gabriella: i due sono nuovamente sereni, hanno fatto pace. L’ex re dei paparazzi condivide con i follower sul social una foto in cui bacia sulla guancia la mamma che ha compiuto 68 anni. Si erano allontanati per un lungo periodo, ora è tornato il sereno.

“Prima c’era un grandissimo amore e stima reciproca… Poi ultimamente si è allontanato da me perché io rappresento per lui la sua coscienza, tutto quello che lui era, che io desideravo che fosse”, aveva detto Gabriella Previtera a “Non è l’Arena” ospite di Massimo Giletti poco più di un anno fa. “E' come se lui mi tenesse a distanza per proteggermi”, aveva aggiunto. La donna non ha mai perso la speranza e aveva pure sottolineato: “Io ho la certezza che ci sarà un’altra tappa nella sia vita dove lui sarà un uomo vero e capace di essere diverso”.

Fabrizio Corona sta accanto alla madre Gabriella per il compleanno. Ora l’imprenditore 46enne, fuori dal carcere, pare essere cambiato e la donna, che non ha mai smesso di amarlo, sorride.

“Io credo a mio figlio. Ha commesso errori molto importanti, si è distrutto la vita, ha distrutto anche in parte la mia vita. La speranza è che possa cambiare un pò la testa, ma mio figlio non è un criminale. I criminali sono altri. Di errori e di reati ne ha commessi, lo so”, aveva fatto sapere Gabriella sempre in tv.

Non ha mai negato i problemi che lo hanno portato verso l’abisso: “Mio figlio ha problemi psicologici, li ha molto gravi da tempo, lo dico. Ha bisogno di essere seguito e curato e mi auguro che questo aspetto possa migliorare. Fabrizio ha la testa un po' matta. Ma quando fa le cose, non se ne rende bene conto, non è uno che a tavolino commette errori o reati, purtroppo la testa ce l'ha un po' così. Io lo giustificherò sempre, perché sono sua madre”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/6/2020.