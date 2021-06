Flora Canto: 'Ecco perché farò il cesareo programmato per il mio secondo parto'

Flora Canto a fine luglio darà alla luce il suo secondogenito, Nicolò, per la felicità del compagno, Enrico Brignano, 55 anni. La bella 38enne a Di Più rivela che il piccolo non nascerà con parto naturale: "Farò un cesareo programmato". Al settimanale spiega il perché.

Flora rivela che la sua primogenita, Martina, 4 anni, è nata col cesareo: la piccola aveva due giri di cordone ombelicale intorno al collo e per evitare qualsiasi rischio il ginecologo ha deciso così. La Canto ha deciso di fare un altro cesareo programmato proprio per questo. Anche il maschietto non nascerà col parto naturale.

L’ex tronista di Uomini e Donne in questo modo potrà pure organizzare al meglio la sua vita privata. Ora si rilassa a San Felice Circeo nella casa di famiglia, tornerà a Roma per l’arrivo della cicogna.

Sul social Flora Canto in bikini mostra il pancione, splendida. La figlioletta glielo accarezza affettuosa: non vede l’ora di conoscere il fratellino, di cui ha scelto il nome. La conduttrice è al settimo cielo. La seconda maternità la rende euforica anche se stavolta, pur sperando di poter allattare il figlio, tornerà subito al lavoro. Il matrimonio con il comico al momento è rimandato, forse i due diranno di sì nel 2022, quando l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia sarà finalmente, si spera, alle spalle.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/6/2021.