L’ex tronista di Uomini e Donne Ramona Amodeo e il marito, Luca Ciacia, fanno le cose in grande per rivelare il sesso del terzo bebè che presto arriverà. Il gender reveal della 32enne, ex volto del dating show di Maria De Filippi, nel 2009 come corteggiatrice e nel 2010 sul trono, è super sfarzoso, tutto organizzato in un castello. Gli ospiti dell’evento organizzato in ogni piccolo particolare, per sapere cosa porterà la cicogna alla coppia alzano gli occhi al cielo: sono i fuochi d’artificio a rivelarlo, stavolta il fiocco sarà azzurro.

Ramona Amodeo, già mamma di Annachiara, 4 anni, e Olimpia, che ha da poco spento la sua prima candelina, incinta e orgogliosa del pancione, avrà un maschietto. La napoletana osserva stupita anche lei i fuochi d’artificio blu e gioisce emozionata. Racconta tutto con un video che condivide sul suo profilo Instagram.

Sposata dal 2017 con Luca, anche per il matrimonio non aveva lasciato alcuno spazio all’improvvisazione. Ora, per il gender reveal mette su una festa da mille e una notte che lascia a bocca aperta amici e parenti.

Party faraonico con tanti spuntini da gustare, palloncini ovunque, musica romantica e fuochi d’artificio che colorano il cielo di blu, ma anche il castello che fa da cornice. La Amodeo esulta felice con le bimbe in braccio: telefonini riprendono la scena, come se fosse un tenero film.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/9/2021.