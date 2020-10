Giulia De Lellis si chiude un giorno intero in clinica per un check up. “Sono in paranoia”, confessa ai follower sul social. Preoccupata per l’acne che ha iniziato nuovamente a devastarle il volto, si fa tantissimi controlli e racconta tutto sul social.

“Va tutto bene, ho solo deciso di chiudermi in clinica a fare tutti i controlli generali possibili. Stasera torno a casa! E’ importante non trascurare nulla, soprattutto ciò che non possiamo visibilmente monitorare… Sono ipocondriaca pesante, quindi sono in ‘para’… Ma sono anche positiva quindi sto cercando di bilanciare queste due cose”, scrive nelle sue IG Stories.

La situazione della pelle è grave. “Oggi mi fa male, mi dà fastidio il viso. Situiazione no make-up. Detra una tragedia, sinistra vedo dei miglioramenti…era come la destra. Cerchiamo di capire le cause”, fa sapere la 24enne romana.

Una fan le chiede come è andata prendendo l’Aisoskin. Giulia rivela: “Con me non è stata utile…è tornato tutto”. Ora le hanno prescritto Diana, una compressa che ha principalmente un effetto contraccettivo, ma che contiene il ciprotene acetato, utile per l’acne.

La De Lellis ringrazia i follower che le sono vicini per tutti i consigli che le sono arrivati finora e aggiunge: “Troverò la causa e spero una cura e come lo farò ve lo dirò. State tranquilli. Sono in buone mani”.

Giulia De Lellis, preoccupata, ha voluto fare un check up completo. “Dermatologo, analisi del sangue di ogni tipo, dal fegato alla tiroide alle intolleranze e allergie, neurologo, cardiologo, pneumologo, ecografie generali, otorino, ginecologo, oculista. E molto altro ancora”, svela. “Sono soldi spesi bene”, aggiunge soddisfatta, dopo aver finito i controlli.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/10/2020.