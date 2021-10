Heather Parisi accusata di 'non lavorare’: 'Cucino e faccio le pulizie da sola’

Heather Parisi è stata “accusata” da un utente di Instagram di “non lavorare”. La showgirl, per anni uno dei volti più noti della tv italiana, ha voluto replicare per le rime, spiegando di occuparsi non solo di vari progetti professionali, ma di prendersi cura della sua famiglia (ovvero del marito Umberto, sposato nel 2013, e dei figli gemelli di 11 anni Elizabeth e Dylan) senza nessun aiuto esterno. “Non lavoro mai?! Ma davvero esiste ancora qualcuno a tal punto ingenuo da credere di poter giudicare la vita di un personaggio pubblico o non, dalle foto postate sui profili social?”, ha scritto in un lungo posto.

“Dopo 32 anni di carriera, non stop, potrei anche decidere di non lavorare. Ma... invece lavoro ancora come ho sempre fatto dall'età di 13 anni. Ogni settimana scrivo e registro gli episodi di HeatherParisiTv che è il mio nuovo canale televisivo. Costruire un canale di web tv dal nulla è un impegno enorme, ma mi dà grandissima soddisfazione”, ha aggiunto Heather, che da anni vive a Hong Kong.



“Da 6 anni poi, faccio homeschooling con i nostri gemelli di 11 anni, 4-5 ore al giorno, ogni giorno. A casa cucino io (3 pasti al giorno per 4 bocche affamate). Credici o meno ma faccio anche tutte le pulizie di casa perché no, non ho la ‘helper’ (la donna di servizio). Accompagno i bimbi a destra e a sinistra per tutte le loro attività (Tennis, Nuoto, Calcio, Playdates)”, ha continuato la 61enne rivolgendosi alla donna che le aveva mosso la critica.





“Mi prendo cura del mio Blog e rispondo personalmente, anche in privato, a tutti coloro che mi scrivono. È impegnativo e il tempo non sembra bastare mai. Ma io mi ritengo molto fortunata perché sono circondata dall'amore dei miei figli e dalla mia vita, Umberto Maria. Ecco questo è quello che tu chiami: ‘Ma tu non lavori mai...?’”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 7/10/2021.