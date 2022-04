Luca Argentero e Cristina Marino, bacio appassionato sul red carpet de 'Le Fate Ignoranti' a Roma: foto

Luca Argentero e Cristina Marino si prendono i riflettori alla premiere romana di “Le Fate Ignoranti - La Serie”, la versione televisiva del film omonimo diretto da Ferzan Ozpetek, dietro alla macchina da presa anche in questo progetto, su Disney + dal 13 aprile. L’attore 43enne e l’attrice e imprenditrice 31enne in total black catalizzano gli obiettivi dei fotografi con il loro bacio appassionato sul red carpet.

Argentero, dopo il successo straordinario di "Doc - Nelle tue mani", torna in tv, stavolta nei panni di Massimo. Nella serie anche Cristiana Capotondi, Edoardo Scarpetta, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti e Carla Signoris. E’ entusiasta del lavoro fatto. Ed è felice accanto a Cristina, per la quale non ha segreti, al contrario del protagonista de "Le Fate Ignoranti".

“Io alcune cose non le ho mai raccontate nemmeno a mia madre, non per vivere meglio ma per fare stare lei più serena. Invece mia moglie sa tutto. Ci deve essere una persona, l’unica, che veramente conosce qualsiasi cosa di te, anche le peggiori qualora ci fossero”, ha rivelato Argentero a Vanity Fair.

Luca ha aggiunto: “Con Cristina abbiamo raggiunto un grandissimo livello di fiducia reciproca. Posso parlare solo rispetto al presente, e il mio presente è fatto di grande trasparenza. Di grande fiducia e di quello di cui parlavo prima, ossia essere uno il porto sicuro dell’altra, sapere che lì non puoi più avere sorprese. La vita è già mille problemi, mille imprevisti, mille delusioni, almeno quel porto sicuro lì lo devi avere. Cristina è per me quel porto, e io sono certo di esserlo per lei. E’ questa la vera forza dello stare insieme”.

Argentero oltre a essere un marito molto innamorato, è anche un padre pazzo della sua bambina, che il 20 maggio prossimo compirà 2 anni: “Nina è tutta la mia vita. Esiste un prima e un dopo. Non è cambiato qualcosa, è cambiato tutto, sarebbe difficile rispondere in poche parole. Qualsiasi aspetto della mia vita è cambiato radicalmente, è cambiato però in virtù della presenza di Cristina. Nina non avrebbe avuto nessuna possibilità di esistere senza di lei. La mia vita è cambiata non dopo l’arrivo di Nina, ma dopo l’arrivo di Cristina, è Cristina che ha stravolto in positivo la mia vita. Nina è solo la conseguenza di questo amore”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/4/2022.