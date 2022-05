Maria Grazia Cucinotta e il cruccio del seno grande: 'Non bello e ingombrante’

Maria Grazia Cucinotta ha iniziato ad avere il complesso del seno grande da giovanissima. Intervistata da ‘Il Corriere della Sera’ l’attrice siciliana ha spiegato di non averlo mai visto bello e che anzi il suo ingombro è sempre stato d’impaccio. “Come modella non avevo speranze, troppo seno", ha affermato. "Ho sempre avuto il complesso, a 13 anni ero già così, che vergogna, non vedevo l’ora di ridurlo con un intervento, poi ci ho rinunciato, forse non avrei avuto lo stesso successo, però non mi è mai sembrato bello, troppo ingombrante, per nasconderlo ingobbivo le spalle", ha aggiunto.

"E poi è dura farsi prendere sul serio, nessuno ti guarda negli occhi. ‘Ah, ma sei anche intelligente’, è una frase che ho sentito spesso”, ha quindi continuato la 53enne.

E sempre il suo seno è stato dietro la decisione di non prende parte al film cult ‘L’avvocato del diavolo’. Le fu offerta una parte nella pellicola. "Ero tentata, un film con Al Pacino e Keanu Reeves, no, dico, Keanu Reeves, che quando lo vedi ammutolisci”, ha fatto sapere. "Pensavo: e quando mi ricapita? Però nel copione c’era un nudo continuo e io con questo seno gigante mi sarei sentita a disagio e avrei rovinato tutto", ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 16/5/2022.