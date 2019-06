Eleonora Pedron fa il tifo per Max Biaggi al MotoGp al Mugello. La coppia di ex non si nasconde e appare sempre più vicina

Max Biaggi ed Eleonora Pedron insieme al Mugello per il MotoGp

I due ex sono apparsi sereni e sorridenti in compagnia degli amici

Eleonora Pedron, 36 anni, e Max Biaggi, 47, sono sempre più vicini. L'ex Miss Italia è voluta essere al fianco del papà dei suoi due figli, Inés e Leon, al MotoGp al Mugello. Max era presente come addetto ai lavori del suo team e tra i supporter, a fare il tifo per lui, c'era anche l'ex compagna Eleonora Pedron e Max Biaggi nelle stories condivise sui rispettivi profili social appaiono sereni al Mugello. I due ex si sono anche seduti vicini durante il pranzo. Non erano soli, però, con loro un gruppo di amici, arrivati per supportare l'ex campione di motociclismo. La bionda del piccolo schermo, infatti, ha seguito il MotoGp insieme all'amica Ariadna Romero. Presenti anche altri amici di Max tra cui Emis Killa e l'attore Edoardo Leo. Dopo la rottura con la Iena Nicolò De Devitiis, Eleonora Pedron a quanto pare ama trascorrere i suoi fine settimana accanto a Max. La coppia poche settimane fa si era già riunita in occasione della prima comunione della figlia Inés. La Pedron quel giorno sul social aveva scritto: "La vita porta e riporta". E chissà che stavolta non riporti un grande amore.























Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.