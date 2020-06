Maxi Lopez lotta a colpi di tatuaggi per i tre figli avuti dalla Nara: il calciatore li mostra fiero

Maxi Lopez stupisce tutti. Scatena una vera e propria lotta a colpi di tatuaggi per i tre figli: il calciatore mostra fiero per la prima volta insieme i tattoo con i nomi dei tre bambini avuti da Wanda Nara, Valentino, 10 anni, Constantino, 9, e Benedicto, 7. Il bomber argentino 36enne sembra quasi voglia mandare un messaggio all’ex moglie e soprattutto al suo attuale marito, Mauro Icardi: lancia un guanto di sfida su chi li ami di più. I ragazzini sono sangue del suo sangue, è come se dicesse: “Il padre sono io”…

Li ha fatti in passato, ora condivide sul suo profilo social una foto in cui fa vedere, immortalato di spalle, tutti e tre i tatuaggi, due sugli avambracci e il terzo sulla parte alta della schiena. Maxi Lopez più volte ha accusato Wanda colpevole di farlo stare poco con i suoi bimbi. Sono volate parole grosse tra i due nel corso degli anni, la guerra non mai finita.

Ironia della sorte, Icardi nel 2014 ha interamente ricoperto la parte alta del braccio sinistro con un tatuaggio con la figura di tre angioletti che raffigurano Valentino Gaston, Constantino e Benedicto, i tre figli di Wanda e Maxi. Su Twitter aveva immediatamente mostrato il tattoo e scritto: "Li amo questi tre angioletti. Grazie Jorge Master Tattoo”.

Lopez però non ci sta. E’ stanco che sia un altro a fare da padre ai suoi ragazzi. E sul social pare ribadirlo con lo scatto pubblicato. La querelle tra lui, Wanda e Icardi non accenna a finire.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2020.