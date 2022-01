Rihanna è incinta: a 33 anni aspetta il primo figlio

Non si tratta di un pettegolezzo, ma di una realtà ormai evidente. Rihanna a 33 anni aspetta il suo primo figlio. La cantante è incinta non lo ha annunciato con un comunicato stampa o con un post social, ma facendosi paparazzare a New York con un pancione nudo in vista sotto al cappotto aperto. Nonostante il freddo gelido della Grande Mela in questi giorni, la diva della musica ha deciso di mostrare a tutti le sue forme premaman al naturale.

La notizia ha stupito qualche fan che non si aspettava la cicogna avesse già spiccato il volo. Chi però conosce bene Rihanna sa che l’amore con ASAP Rocky, che ha la sua stessa età, era da mesi fortissimo e i due parlavano in continuazione della possibilità di mettere su famiglia. Dalle parole, evidentemente, sono passati velocemente ai fatti.

Scritto da: la Redazione il 31/1/2022.