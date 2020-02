Serena Enardu, le prime parole dopo l’eliminazione al GF Vip: 'Sono felice'

Serena Enardu affida al social le sue prime parole dopo l’eliminazione dal GF Vip. Ha perso al televoto contro Fabio Testi, sapeva probabilmente che non l’avrebbe spuntata, il pubblico non è mai stato dalla sua parte: la sua storia con Pago l’ha fortemente penalizzata. Ma nelle sue IG Stories, a poche ore dalla ‘cacciata’ dalla Casa di Cinecittà, si dice felice. “Mi sento rinata”, afferma ancora.

“Buongiorno a tutti. Sono ancora in hotel, sto aspettando l’autista che venga a prendermi per andare in aeroporto”, dice Serena Enardu. E continua: “Ieri sono rimasta al telefono fino alle 5 del mattino con Tommy (il figlio, ndr), non riuscivo a mollarlo, Volevo dire grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto, è stata veramente dura, ma, a parte la solita tempesta, io sono felicissima, sono la donna più felice del mondo, perché sono andata al Grande Fratello Vip per riprendermi il mio amore”.

“Sono felicissima perché siamo uniti come non lo siamo mai stati. Adesso voglio solo aspettare che esca, voglio solo stare con lui, non voglio fare altro”, sottolinea la bella 45enne ex tronista di Uomini e Donne. Poi chiede aiuto agli ammiratori: vuole che facciano il tifo per Pago e lo portino alla vittoria.

“Vi chiedo con tutto il cuore di sostenerlo, egoisticamente vorrei che uscisse domani, ma si merita di vincere il GF Vip. E’ la persona più onesta, più pulita, più trasparente che c’è là dentro. E’ una persona che va oltre le apparenze e ce ne sono poche come lui. Scava in profondità, vuole la verità. Là dentro la verità ce l’hanno in tasca veramente pochissime persone”, precisa.

“Vi prego con tutto il cuore di sostenerlo - aggiunge ancora - perché si merita la vittoria. E’ un grande uomo”. “Grazie per tutti i messaggi, vi adoro. Ci siamo amati da morire, ci siamo coccolati, conosciuti ancora, come non mai. Sono anche felice di essere uscita, perché è giusto che lui continui il percorso da solo. Non vedo l’ora di tornare a casa. Mi sento rinata”, conclude.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2020.