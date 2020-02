Taylor Mega esce allo scoperto con Tony Effe: sono tornati ufficialmente insieme

Taylor Mega esce allo scoperto con Tony Effe: il ritorno di fiamma è servito. I due sono tornati ufficialmente insieme, dopo giorni di rumors sulla ‘reunion’ si mostrano affiatati in coppia nelle IG Stories della bella 25enne.

La modella e influencer e il trapper 28enne della Dark Polo Gang erano già appassionati prima dell’avventura di Taylor all’Isola dei Famosi 2019, poi, al ritorno dall’Honduras della Mega, inevitabile era arrivata la rottura. Ora pare che tutto sia mutato e che si siano riconciliati.

“Attrazione fisica e tanto amore. Lui sembra duro, ma in fondo è dolcissimo”, aveva raccontato lei del focoso ragazzo quando tutto era rose e fiori. Poi aveva aggiunto: "Facciamo sesso cinque volte al giorno. Quando lui è stanco, self service”.

Pare che Taylor e Tony Effe si siano riavvicinati a un evento mondano qualche tempo fa al punto da andare via insieme nella notte. Sembra anche che la Mega sia volata proprio in compagnia dell’artista alle Maldive per qualche giorno di relax. Non c’era però alcuna conferma, nessuna immagine postata in coppia, finora. Magicamente ecco arrivare gli scatti, condivisi con i fan dalla sensuale girl. Il trapper, conclusa la storia con Vittoria Ceretti, torna tra le braccia di Taylor Mega.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2020.