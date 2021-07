Temptation Island 2021, Tommaso e Valentina si lasciano. Filippo Bisciglia li manda via: 'Adesso basta’

Temptation Island 2021 vede già la prima coppia scoppiare alla seconda puntata. Tommaso e Valentina si lasciano. Il 21enne al reality tradisce la fidanzata 40enne con la tentatrice Giulia Cerini, al falò di confronto, però, la bionda non è arrabbiata, anzi, lo giustifica. Filippo Bisciglia alla fine non ne può più del faccia a faccia surreale e li manda via. “Adesso basta”, dice perentorio.

Temptation fa il pieno di ascolti con 3 milioni 526mila spettatori e uno share del 23%. Merito dei concorrenti, tra i quali Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, fidanzati da un anno e 7 mesi, spiccano. Il giovane romano, dopo aver visto la fidanzata indossare succinti bikini e scherzare con i single nel villaggio, cambia rotta. La gelosia patologica da cui è afflitto lo porta a rivolgere tutte le sue attenzioni verso Giulia.

VIDEO

Valentina, chiamata a vedere le immagini del tradimento, inizialmente pensa che quella del ragazzo sia una tattica di ripicca nei suoi confronti, ma quando i video diventano inequivocabili non può che chiedere il falò di confronto.

I filmati del resto parlano chiaro. La single alle altre racconta: “E’ cambiato, lo vedo preso. Ieri è stato sotto la copertina. Mi fissava, mi voleva fare capire che voleva fare qualcosa, un bacio. Oggi è successo questo, c'è più contatto fisico. Mi segue sempre. E venuto sulla sdraio. Siamo stati insieme, poi siamo andati alla spa, non si vedeva che faceva così…credo o spero. Invece qua, ci siamo proprio baciati. Si avvicinava, stava appiccicato alla faccia. Gli ho detto: ‘Dicevi di essere innamorato di lei, che volevi sposarla. Allora non sei innamorato, se fai così con me'. Ho pensato che forse sembro Valentina da giovane. Se fosse solo ripicca, uno si comporterebbe diversamente”.

Tommaso bacia Giulia, si pente, poi ammette: “Forse non ero innamorato, dovevo venire qua per capirlo. Si renderà conto che c'è molta differenza d'età e forse è meglio capirlo ora che più avanti. Forse sto capendo che non è Valentina la donna senza cui non posso vivere".

Si baciano ancora. “La voglia è più forte di quello che c'è di là. Voglio uscire di qua e stare con te subito”, dice ancora lui. Valentina commenta: “E' giusto che stia con una bambina, è un bambino”. E vuole il falò.

Quando i due si incontrano, Valentina esclama: “Complimenti!”. Il fidanzato si arrampica sugli specchi: “Io sono entrato qua sicuro del nostro amore e del fatto che ti saresti comportata bene. Vedendo il primo video però…Ti sei dimenticata di quanto sono malato".

La donna lo giustifica, pensa sia tutta una ripicca, ancora. Tommaso dice di aver avuto un sogno rivelatore: “Ho fatto un sogno che mi ha destabilizzato, ti ho visto con un braccio a metà. Significa che ho perso una parte di te, ho rosicato a vederti con il tuo seno appoggiato al suo corpo". Si riferisce a quando la fidanzata per un gioco è salita a cavalcioni sulla schiena di un single.

Valentina non è convinta di voler lasciare il fidanzato, Bisciglia cerca di smuoverla, visto il tradimento. “Ti avrei chiesto di sposarmi al falò finale, ma ora non ti vedo più come prima. Ho fatto quello che mi sentivo di fare, ma solo perché era Giulia. Se fosse stata un'altra non sarebbe successo, era destino. Meglio che lo abbia capito adesso”, dice il ragazzo. Valentina rimane impassibile.

“Sono cose che mi hanno dato fastidio. Io da quel giorno non ho più pensato a lei nello stesso modo. La notte non dormivo per la tachicardia. Tu dovevi essere perfetta”, dice ancora Tommaso. Alla fine alla domanda di Filippo, ammette di voler uscire insieme alla sua fidanzata, Valentina vuole tornare a casa da sola. “Sono proprio contento almeno esco da qua e sono più sereno di prima”, sottolinea il romano. Filippo, stufo, cerca di chiudere tutto e li manda via: "Adesso basta". Ma sarà davvero finita tra di loro?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/7/2021.