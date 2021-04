Tommaso Zorzi spiega perché non è andato dalla D’Urso

Tommaso Zorzi dopo la vittoria al ‘Grande Fratello Vip’ ha partecipato a diversi programmi Mediaset, ma non si è mai visto nei salotti tv di Barbara D’Urso. Ora durante un’intervista gli è stato chiesto come mai. Lui ha fatto sapere di aver deciso di limitare le apparizioni sul piccolo schermo. Nonostante ormai sia una presenza fissa al ‘Maurizio Costanzo Show’, ha spiegato: “Volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo Barbara d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola”. Il 26enne è infatti uno dei tre opinionisti del reality condotto da Ilary Blasi (insieme a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi).

A ‘Il Giornale’ ha anche fatto sapere di non pensare ancora alla possibilità di poter condurre una trasmissione tutta sua nella domenica pomeriggio di Canale5. Da qualche tempo si parla infatti di un possibile ridimensionamento della presenza della D’Urso a Mediaset. In molti sostengono che non sarà più lei ad occupare l’ambito spazio del weekend (con 'Domenica Live'). Si è parlato della possibilità che venga affidato a Elisa Isoardi, ma anche a Tommaso Zorzi. Lui però è dubbioso sul fatto che un’offerta del genere possa arrivargli, dato che ancora non ha molta esperienza. “Sono un po’ giovane per certe ambizioni”, ha detto.

Scritto da: la Redazione il 7/4/2021.