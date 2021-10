Valentino Rossi corre veloce per la sua ultima gara di Moto GP in Italia, sul circuito tanto caro di Misano intitolato a Marco Simoncelli. E’ un Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna speciale, commovente. Si conclude con la festa dei tifosi e il bacio del super campione alla sua compagna. La dedica di Francesca Sofia Novello, incinta di una bambina, è da brividi.

“Grazie amore”, scrive la modella, accompagnando le sue parole con alcune foto che raccontano una giornata densa di grandi emozioni. La bella 28enne rimane lì, bordo pista, con gli amici e i collaboratori stretti del Dottore 42enne. Guarda Valentino sfrecciare sulla sua due ruote, fa il tifo, alla fine si gode la festa a lui dedicata: è un momento che non scorderà mai.

"Addio Valentino! Eroe, icona e ispirazione per tanti in Italia e nel mondo! Ultimo ballo in casa completato”, cinguetta un tweet lanciato dal profilo ufficiale della Moto GP. La giornata inizia così, poi ci pensa Rossi a renderla unica, con la sua rimonta dal fondo della griglia fino al decimo posto, posizione di arrivo. La marea gialla di tifosi, accorsi in massa per celebrare il nove volte campione del mondo, esulta.

Vale scende dalla moto e si prende gli applausi, celebrato dai colleghi, tra i quali c’è suo fratello Luca Marini che quest’anno ha esordito nella Moto GP. Al rientro ai box riceve il calore e l’affetto della famiglia: la mamma Stefania, la fidanzata Francesca Sofia Novello, l’amico Cesare Cremonini sono lì solo per lui. “Grazie Vale”, si legge sulle magliette indossate dai suo staff. Anche la modella ne indossa una.

Rossi torna sulla griglia di partenza per stringere tra le sue mani premio alla carriera, consegnato dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e Valentina Vezzali, un riconoscimento "per essere stato ed essere un ambasciatore del Made in Italy nel mondo”. "Ci sono ancora due gare ma oggi è talmente bello che forse alle ultime due non ci vado…”, ironizza.

Alla fine bacia con amore Francesca Sofia, la donna che lo renderà padre e lei commossa lo celebra sul social.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/10/2021.