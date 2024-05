Il 42enne parla della compagna da più di 20 anni, Helena Seger, 53enne, da cui ha avuto due figli

“Sposarla? Ha detto di no, non avrà una seconda chance”, sottolinea l’ex calciatore

Zlatan Ibrahimovic si svela su YouTube. L’ex calciatore, senior advisor del Milan e di RedBird, su #AbTalks, un format sulla vita privata delle celebrities ospitato da Anas Bukhash, racconta la nuova vita da pesce fuor d'acqua a Beverly Hills. Parla della compagna da più di 20 anni, Helena Seger, 53enne, da cui ha avuto due figli, Maximilian, classe 2006, e Vincent, 2008. “Mia moglie lava e cucina, io accompagno i bambini a scuola”, svela il 42enne.

''Mia moglie lava e cucina, io accompagno i bambini a scuola'': Ibrahimovic racconta la nuova vita da pesce fuor d'acqua a Beverly Hills. Il 42enne parla della compagna da più di 20 anni, Helena Seger, 53enne, da cui ha avuto due figli

“Sto bene, la vita è bella, mi tratto bene. Smettere di giocare è stata una cosa difficile a causa del mio ego, di ciò che penso di me stesso. Io penso di essere il migliore, sono ancora il migliore, potrei continuare… ma ho scelto di fermarmi. Perché? Voglio una bella vita per la mia famiglia”, confessa Ibra.

Gli viene ricordato cosa disse a Piers Morgan su Helena, che ha rifiutato di sposarlo: “Le ho detto: ‘Dopo 20 anni meriti di diventare mia moglie’. E lei: ‘Non ho bisogno di sposarti per stare con te’. E’ forte. Molto forte. Ha avuto una possibilità, non ne avrà una seconda. Ma ha due figli da me, quindi è ancora più grande che essere sposata”. Zatlan commenta: “Mi dice sempre 'ricordati chi si è preso cura di te prima che tu iniziassi a prenderti cura della famiglia'. Lei ha rinunciato alla sua carriera per me e mi ha accompagnato in tutto quello che ha fatto, mi ha dato tutto e ha rinunciato a tutto per me”.

Lo sportivo ora vive a Beverly Hills, in California. “La gente può pensare che la nostra famiglia abbia una vita lussuosa, ma Helena lava e cucina, io accompagno i bambini a scuola, li vado a prendere all'allenamento come una famiglia normale ed è così che abbiamo scelto. L'unico aiuto che abbiamo è una donna delle pulizie”, rivela. “In tutta la scuola solo i miei figli andavano in bicicletta. Le altre famiglie avevano delle tate che accompagnavano e andavano a prendere i bambini, oppure un autista. Non è quello che siamo noi”, aggiunge.

Ibra è un padre presente, quando non è impegnato professionalmente. E’ lui a dare una mano ai figli con i compiti: “Li aiuto io, se non può Helena, siamo una famiglia normale con possibilità non usuali”. Per molti potrebbe essere l’ex campione il prossimo allenatore dei rossoneri al posto di Pioli la prossima stagione.