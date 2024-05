L’ex Miss Italia Manila Nazzaro ha sposato il ballerino Stefano Oradei: le immagini

La 46enne e il 40enne si sono giurati amore eterno in Campidoglio a Roma

Ora sono moglie e marito anche davanti alla legge

Non si tratta però della celebrazione fastosa che ci sarà invece il prossimo 13 maggio

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono moglie e marito.

Ieri, sabato 4 maggio, la coppia si è giurata amore eterno in Campidoglio, a Roma.

L’ex Miss Italia, oggi 46 anni, e il noto ballerino (già insegnante di Ballando con le Stelle) 40enne si sono uniti in matrimonio di fronte all’autorità dello stato.

L'ex Miss italia Manila Nazzaro, 46 anni, e il ballerino Stefano Oradei, 40, si sono sposati in Campidoglio a Roma

Nel cuore di Roma hanno chiamato a raccolta un po’ di amici per assistere alla cerimonia e poi festeggiare insieme in un hotel della Capitale con vista sui tetti della Città Eterna.

Ma non si tratta della grande festa che ci sarà invece il 13 maggio. Questo, come hanno scritto alcuni presenti, è solo il “primo atto” delle celebrazioni dell’unione.

Manila infatti non ha sfoggiato l’abito da sposa che con ogni probabilità mostrerà invece lunedì della prossima settimana, quando ci dovrebbero essere anche tutte le damigelle d’onore a cui ha chiesto di accompagnarla all’altare.

Le mani dei neo sposi dopo la cerimonia

In realtà tutte tranne una. Chi? Matilde Brandi, che non potrà essere presente perché impegnata in Honduras con l’Isola dei Famosi.

Dovrebbero esserci invece altri tre volti noti della tv: Milena Miconi, Angela Melillo e Veronica Maya.

Manila dopo il 'sì' con alcune amiche tra cui Milena Miconi

Parlando del giorno del ‘sì’ (ma in realtà intendendo probabilmente il 13, quello della grande festa) Manila, che è già stata sposata con l’ex calciatore Francesco Cozza - da cui ha avuto i figli Francesco Pio, 17 anni, e Nicolas, 12 - aveva detto: “Saranno presenti anche nomi importanti della tv, ma sono davvero tutti amici e amiche. E saremo per ora, e sottolineo per ora, in 150. Forse avrei voluto una festa un po’ più raccolta, ma per Stefano questo è il primo matrimonio e voglio dargli l’importanza che merita. E poi, ripeto, anche io ho l’entusiasmo da primo matrimonio, non ricordo nulla delle mie nozze”.

Manila e Stefano hanno festeggiato il 'sì' ufficiale in un hotel di Roma con vista sulla Capitale, il Mecenate Palace Hotel

Pochi giorni fa la Nazzaro, pugliese doc, ha fatto parlare di sé anche per aver raccontato di essersi sentita “povera” durante la breve vacanza di addio al nubilato a Monte Carlo.

Aveva detto parlando delle amiche con cui ha celebrato: “Hanno deciso di organizzarlo a Monte Carlo, una realtà molto lontana dalla nostra. Lì per due giorni ci siamo sentite delle principesse. Ma in maniera, direi, comica, perché dai, non credo ci sia posto al mondo come il Principato di Monaco dove tu possa sentirti più povera”.