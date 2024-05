David Beckham mostra gli addominali scolpiti nel giorno del 49esimo compleanno e la moglie Victoria commenta: guarda

L’ex calciatore protagonista di una breve clip in cui appare solo in pantaloncini

In palestra mentre si allena il giorno del compleanno mostra gli addominali d’acciaio

David Beckham ha festeggiato l’ultimo compleanno prima di raggiungere mezzo secolo di vita, ma è ancora in gran forma.

L’ex calciatore ha spento 49 candeline ieri, 2 maggio, e sua moglie Victoria Beckham ha deciso di mostrare al mondo il fisico scolpito del suo maritino.

Lo ha fatto postando su Instagram una clip in cui appare David mentre si allena in palestra proprio nel giorno del compleanno.

Nel video il biondo sorride e flette i muscoli, in modo scherzoso.

Victoria dice: “Il festeggiato fa un allenamento il giorno del compleanno, non sembra per niente male”.

Gli addominali di David sono scolpiti, indossa solo un paio di pantaloncini molto corti e lascia poco all’immaginazione.

Intanto solo il mese scorso la coppia ha celebrato in grande stile i 51 anni di Victoria, compiuti il 16 aprile.

Hanno organizzato un party nel centro di Londra. E come se non bastasse David ha anche portato tutta la sua famiglia in Francia con un jet privato.

Insieme ai figli Brooklyn, 25 anni, Romeo, 21, Cruz, 19, e alla figlia Harper, 12 anni, la coppia è volata in Costa Azzurra solo per regalarsi un pasto in un ristorante locale, per poi fare ritorno a casa poche ore dopo.