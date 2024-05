Gigi D'Alessio ritira la laurea insieme alla compagna Denise incinta del loro secondo figlio: guarda

Il cantante 57enne ha ricevuto il prezioso riconoscimento dal Conservatorio Musicale "Nicola Sala"

A Benevento l’artista gioisce insieme alla Esposito, 31 anni, che diventerà mamma bis in estate

Gigi D’Alessio è al settimo cielo. Il cantante 57enne ritira la Laurea honoris causa dal Conservatorio Musicale "Nicola Sala" di Benevento insieme alla compagna Denise Esposito, incinta del loro secondo figlio, una bambina, che nascerà in estate. L’artista e la 31enne sorridono l’uno accanto all’altra e fanno il segno di vittoria con le dita. Sui social arrivano le foto con la corona d'alloro e il tocco, il tradizionale cappello da laureato, del partenopeo.

“La musica è qualcosa che non si finisce mai di imparare. Mi è stata conferita la Laurea honoris causa per il contributo alla disciplina ‘Pop per Songwriter’. E’ un onore, dopo tanti anni di viaggi, emozioni e incontri, avere questo tipo di riconoscimenti che fanno bene all’anima - scrive Gigi nel post in cui condivide le immagini - Dedico questa laurea a tutti i ragazzi appassionati di musica: non mollate mai”. Fa riferimento al suo celebre brano di successo “Non mollare mai”.

D’Alessio ha ricevuto la Laurea honoris causa con la seguente motivazione: "Siamo lieti di offrire un così prestigioso riconoscimento a Gigi D'Alessio, artista dalla lunga e brillante carriera. Gigi d'Alessio ha saputo conquistare un successo internazionale grazie alla sua capacità di trasformare emozioni complesse in testi e melodie coinvolgenti. La sua musica ha attraversato confini culturali e linguistici, ispirando un senso di appartenenza e condivisione tra persone di diverse origini e background”.

Denise è sempre al suo fianco. I due sono innamoratissimi dal 2020. Già genitori di Francesco, 2 anni compiuti il 24 gennaio scorso, si preparano ad accogliere la piccolina. Per il giudice di The Voice si tratterà del sesto figlio. E' già padre di Claudio, imprenditore classe 1986, Ilaria, nata nel 1992, e Luca, in arte LDA, venuto al mondo nel 2003, i tre figli avuti dall’ex moglie Carmela Barbato. Poi c’è Andrea, 14 anni, avuto dall’ex Anna Tatangelo.