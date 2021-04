Tanta commozione nella quinta puntata del serale di Amici. Non solo per le emozioni suscitate dai ragazzi in gara, stavolta a toccare il cuore è stata soprattuto una bambina. Si tratta di Olivia, 9 anni, la figlia della ballerina e coreografa Veronica Peparini.

Tuta rosa e sorriso meraviglioso, Olivia ha debuttato al serale ballando in un quadro della mamma sulle note di ‘L’anima vola’ di Elisa, insieme alla ballerina Giulia Stabile, rubandole per un attimo la scena. ‘’E’ la parte migliore di me’’ ha detto la Peparini visibilmente emozionata presentando la figlia. Durante l’esibizione i giudici del talent si sono sciolti in lacrime.

Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash: tutti papà che si sono commossi vedendo la ballerina di 9 anni conquistare il palco senza paura. In particolare Stash, che è diventato da poco papà e De Martino che ha detto: ''Veronica ma come fai? Io se vedessi mio figlio sul palco me ne dovrei andare su un'ambulanza''. Mamma Veronica infatti non è riuscita a trattenere le lacrime e Maria De Filippi alla fine dell’esibizione ha chiamato Olivia sul palco per un grande applauso dello studio. ‘’Sei stata bravissima’’ le ha detto.

La Peparini, 50 anni, è mamma anche di un maschietto Daniele. Si è separata dal padre dei figli Fabrizio Prolli ed è legata da anni al ballerino 24enne Andreas Muller.

Scritto da: La Redazione il 18/4/2021.