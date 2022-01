Accusata di aver tradito l’ex, Alessandra Mastronardi replica: le sue parole

Alessandra Mastronardi non ci sta. Nelle ultime ore è iniziata a circolare la notizia (non su Gossip.it, sottolineiamo) che la storia d’amore tra l’attrice e il collega Ross McCall sarebbe finita a causa di un tradimento di lei. Ora arriva la smentita della diretta interessata a mezzo social. Pubblicando l’estratto di un articolo in cui si ipotizza che ci fosse un terzo incomodo nel rapporto sentimentale, la 35enne ha scritto su Instagram con un po’ di ironia: “Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna… beh menomale che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità”.

“Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto da entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco, anche perché a quello ci pensano i giornali di gossip a quanto pare…”, ha poi aggiunto. “Ps: ma chi ha messo in giro la voce che mi arrivò la proposta il giorno del mio compleanno?”, ha infine concluso facendo riferimento proprio al fatto che i due si sarebbero anche dovuti sposare.

VIDEO

Ad ogni modo la notizia della fine dell’amore tra la Mastronardi, diventata popolarissima grazie alla serie tv ‘I Cesaroni’, e McCall risale almeno alla scorsa estate, quando lei stessa aveva confermato di essere tornata single.

Scritto da: la Redazione il 11/1/2022.