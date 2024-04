''Che emozione!'': Michelle Hunziker contiene a stento la gioia per l'apertura del primo negozio del suo brand a Milano, guarda

La showgirl 47enne felice da imprenditrice per il primo PopUp store del suo amatissimo Goovi

Arriva in Stazione Centrale e mostra ogni cosa dello store appena inaugurato

Sorride sempre, stavolta ancora di più. Michelle Hunziker contiene a stento la gioia per l'apertura del primo negozio del suo brand a Milano. Si fa vedere dai fan davanti al primo PopUp store del suo amatissimo Goovi. La showgirl 47enne è felice: il marchio beauty che ha creato va fortissimo. La svizzera gioisce per le conquiste fatte da imprenditrice.

''Che emozione!'': Michelle Hunziker contiene a stento la gioia per l'apertura del primo negozio del suo brand a Milano

“Che emozione! Il nostro primo PopUp store di Goovi! Fino al 28 maggio ci trovate in Stazione Centrale a Milano. Venite a trovarci e a provare i nostri prodotti di make-up e quelli per il vostro benessere… in & out! Trovate anche tutte le ultimissime novità”, sottolinea Michelle nel post a corredo della foto condivisa in cui è immortalata davanti la vetrina del negozio.

La showgirl 47enne felice da imprenditrice per il primo PopUp store del suo amatissimo Goovi

Arriva alle 12 per l’inaugurazione: la Hunziker è emozionata. “Sono così felice che non immaginate”, fa sapere nelle sue IG Stories. All’interno della stazione si ferma e da lontano osserva con orgoglio il primo PopUp store del suo brand: “Che bello! Stupendo!”. Poi si avvicina e mostra lo stand, le commesse, esperte dei prodotti. “Ci sono tutti i prodotti, anche le ultime novità, se partite, passate di qua. Le nostre ragazze vi daranno i consigli che vi servono su ogni cosa”, aggiunge.

Arriva in Stazione Centrale e mostra ogni cosa dello store appena inaugurato

Si è lanciata sul mercato con questa linea nel 2018. Goovi, sta per Good Vibes. “Magari la sciura di Brescia non saprà che significa, ma ormai siamo abituati a dire Google e suona simile, il nome in inglese non mi ha spaventato - aveva detto la Hunziker a Vanity Fair - La vita non è mai una passeggiata serena e se hai la fortuna di saperla affrontare con un pizzico di divertimento le giornate diventano più leggere. Goovi non è solo un brand ma una filosofia di vita. Non ho la pretesa di cambiare l'esistenza delle persone, ma solo di strappare un sorriso alle donne”. E’ riuscita a fare centro.