Nicole Mazzocato ha battezzato il figlio Davide nato lo scorso febbraio, le immagini di cerimonia e festa: guarda

Nicole Mazzocato, già tornata in forma grazie a una dita sana ed equilibrata e a un allenamento pensato proprio per le neomamme, ha celebrato con grande emozione il giorno speciale del suo secondogenito. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, un tempo legata a Fabio Colloricchio, ha battezzato il figlio Davide, nato lo scorso 1 febbraio. Con lei il compagno Armando Anastasio e la loro famiglia. Sul social la 33enne pubblica le immagini della cerimonia e della festa.

Nicole nel suo post su Instagram, quello in cui condivide le foto del battesimo, non chiarisce il luogo in cui si è svolta la cerimonia ed è poi andato in scena il party: il tutto dovrebbe essere stato organizzato a Caserta, cittadina campana in cui si è trasferita col calciatore 27enne, che gioca nel ruolo di difensore nella Casertana. E’ arrivato in prestito dal Monza.

Armando Anastasio, compagno della 33enne e padre del bimbo, in chiesa con il prete e il padrino del bebè

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne posa col primogenito Paolo, venuto al mondo il 14 agosto del 2022

La Mazzocato sorride felice stretta ai suoi cari. Indossa un abito lungo nero con i profili color panna. E’ abbottonato sul davanti. In chiesa porta una giacca black per coprire le spalle, che poi toglie per gli scatti di rito. I capelli sono sciolti, il taglio grazie alla fragetta la rende ancora più accattivante. E’ una donna fortemente appagata, con Anastasio ha avuto anche il suo primogenito, un altro maschietto, Paolo. Il bimbo è venuto al mondo il 12 agosto del 2022.

In tantissimi le fanno gli auguri per Davidino, così lei chiama amorevolmente il bebè che il prossimo 1 maggio compirà appena tre mesi.