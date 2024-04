Look super casual con jeans larghi, top e cardigan per la ragazza ormai donna

Stessa chioma castana della madre: da 12 anni non vede il padre, a cui non sarebbe permesso frequentarla

Suri Cruise va scanzonata in giro per New York nel giorno del suo importante compleanno. La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha compiuto 18 anni. I fotografi, che tengono sempre d’occhio la ragazza, l’hanno pizzicata per le strade della Grande Mela con un look super casual l'altro ieri, 18 aprile, giorno in cui è diventata maggiorenne. Suri porta jeans larghi e scarpe sportive ai piedi. Sopra un top e un cardigan portato sbottonato: sul braccio ha un voluminoso giubbotto in denim, zaino in spalla e capelli raccolti in una coda morbida.

Suri Cruise, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, ha compiuto 18 anni! Eccola in giro per New York nel giorno del compleanno: guarda com'è cambiata

Ha vissuto sotto i riflettori sin da bambina. Quando aveva solo cinque mesi, è apparsa in copertina su Vanity Fair Usa con i celebri genitori. Tutti volevano sapere ogni cosa di lei. Poi a 6 anni è quasi scomparsa dai radar, grazie alla madre che ha sempre pensato a proteggerla dall’eccessiva e quasi morbosa attenzione dei media. A influire anche il divorzio nel 2012 dell'attrice da Tom.

La piccola Cruise è cresciuta a Manhattan, senza più vedere il papà da ben 12 anni. Al divo non non sarebbe permesso vederla perché lei non appartiene alla chiesa di Scientology, di cui lui è attivissimo membro. Suri sarebbe “un essere spirituale nel corpo della vera figlia di Cruise”. Cosi ha spiegato l’esperta di Scientology Samantha Domingo, ex nuora di Placido Domingo e adepta della setta per 22 anni.

Nonostante Suri e Tom non abbiano rapporti, lui ha sempre versato gli assegni di mantenimento, le spese scolastiche e mediche, che ammonterebbero a 400mila dollari l’anno. La piccola donna, come ha riferito una fonte a PageSix, a New York “è una privata cittadina, vive una vita semplice, tiene un basso profilo”. Di lei si sa pochissimo. Mamma Katie, in una delle sue ultime interviste, della figlia ha detto: “Sono davvero grata di essere sua madre. È una persona incredibile, è il mio cuore”. Le due si assomigliano moltissimo.

Suri quando ha finito il liceo si è presa un anno sabbatico. Ora sceglierà il college: potrebbe indirizzare i suoi interessi nella musica, di cui è un’appassionata, o nella moda. Prima però ci sarà sicuramente un grande party per lei.