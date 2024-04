''Io ero mamma, lui non troppo papà'': Samantha De Grenet racconta perché era finita e com’è ricominciata con Luca, il marito sposato due volte

La 53enne e Luca Barbato, 48 anni, si sono giurati amore eterno due volte

La prima nel 2005, la seconda nel 2015, dopo cinque anni passati separati

A ‘Storie di donne al bivio’ lei ha ripercorso tutto con Monica Setta

Il loro amore si era interrotto perché lui ‘non era ancora troppo papà’ dopo l’arrivo del figlio

Samantha De Grenet ha raccontato per filo e per segno come è finita e come è ricominciata la storia d’amore col marito.

La showgirl 53enne si è spostata due volte con il 48enne Luca Barbato, padre di suo figlio Brando, che oggi ha 18 anni. La prima nel 2005 e la seconda nel 2015.

La coppia infatti si era separata qualche tempo dopo la nascita del bambino. Per cinque anni è rimasta lontana prima di riprendere i sentimenti.

Ospite del programma ‘Storie di donne al bivio’, la mora romana ha raccontato a Monica Setta: “Ci siamo separati perché in qualche modo… quando la gente dice ‘i figli uniscono’, non è vero. Almeno secondo me non lo è”.

“I figli ti mettono a dura prova. Molte volte magari la donna fa un percorso di crescita che non è sempre allineato con quello dell’uomo. Quindi tu diventi mamma, ma lo diventi nel momento in cui senti già che qualcosa cresce dentro di te. Hai un tipo di maturazione”, ha aggiunto.

“Dall’altra parte ho avuto un ragazzo che è molto più giovane di me, ha quasi sei anni meno di me. A un certo punto io ero mamma e lui ancora non troppo papà”, ha sottolineato.

“Ci siamo allontanati piano piano. Lui era ancora un po’ ragazzo, sì. L’ha maturato dopo”, ha continuato.

Si è passati agli avvocati e alla separazione: “Eravamo assolutamente convinti, non si poteva scherzare con un figlio di mezzo. Quando prendi quella decisione è perché tu sei veramente certa”.

Non è vero, come si disse, che c’erano altre persone in mezzo al rapporto: “Ci siamo allontanati perché si era creata una falla nel nostro rapporto. Quindi la separazione l’abbiamo vista come unica soluzione. Devo dire che è servito perché ci ha fatto crescere, ci ha fatto realmente capire che persone fossimo”.

Per cinque anni sono rimasti separati. Ma poco prima del divorzio il colpo di scena.

“Non siamo arrivati al divorzio perché nel momento in cui sono arrivate le carte io ho avuto una profonda crisi che mi ha portato a scrivergli una lettera, lunga, lunghissima, dove gli dicevo che ero innamorata di lui, che volevo ricominciare con lui. Però cercavo in qualche modo di fargli capire quello che io avevo dentro e stavo vivendo”, ha spiegato.

“Questa lettera l’ha colpito profondamente e l’ha portato a raggiungere me e Brando che eravamo nel frattempo partiti per le vacanze”, ha proseguito.

“Abbiamo ricominciato a frequentarci non come mamma e papà di Brando, ma come Luca e Samantha”, ha affermato.

Riprendere la storia non stato facile: “E’ ripartita con tutti gli imbarazzi del caso. Comunque quando sei separata per tanto tempo e te lo ritrovi lì davanti, ci sono i primi approcci e i primi baci… Ti fa un certo effetto”.

“La storia può ripartire meglio di prima. C’è stato del tempo in cui puoi capire e comprendere anche gli errori fatti e che le persone non possiamo cambiarle totalmente, che vanno accettate per come sono”, ha detto la De Grenet.

Samantha è cambiata: “Io sono diventata molto più buona. Sono sempre stata abbastanza severa, anche un po’ polemica, una che cercava sempre di mettere i puntini sulle i. Ho imparato anche ad ammorbidirmi, lui invece è maturato, è cresciuto, è diventato un padre eccezionale, un super lavoratore, attento alla famiglia”.

“Credo che la separazione abbia fatto bene a me e a lui, siamo cresciuti”, ha sottolineato.

“Oggi posso dire che mi marito oltre ad essere la persona che amo è il mio miglior amico, è il mio confidente. E’ una persona a cui racconto”, ha concluso.