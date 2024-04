Clio MakeUp mostra gli occhi dopo aver rimosso i punti della blefaroplastica: guarda

La Zammatteo finalmente fa vedere a tutti il risultato finale dell’intervento estetico

Clio MakeUp è felice. Mostra finalmente gli occhi dopo aver rimosso i punti della blefaroplastica. Si fa vedere sorridente. Il risultato finale dell’intervento estetico la soddisfa. “Mi farò la blefaroplastica. Ho un occhio diverso dall’altro e inizia a darmi fastidio”, aveva spiegato la 41enne.

Clio MakeUp mostra gli occhi dopo aver rimosso i punti della blefaroplastica

La truccatrice, youtuber, conduttrice televisiva e imprenditrice italiana si è sottoposta all’operazione il 12 aprile. “Già il 19 ho la visita di controllo e in teoria già nel giro di 10 giorni dovrei essere già presentabile. Non posso prendere ovviamente il sole, devo stare molto attenta perché altrimenti ci sarà la cicatrice che diventa più scura. Cosa importantissima da fare, dopo 10 giorni, iniziare a truccarsi e mettere la crema solare, proteggere la cicatrice e nel giro di 3 mesi dovrebbe diventare quasi invisibile, speriamo!”, aveva raccontato.

Ed ora eccola dopo la rimozione dei punti raggiante. L’intervento era durato circa una quarantina di minuti. “Appena uscita dall’intervento non sentivo dolore, ho i punti sulle palpebre superiori e mi hanno applicato degli appositi cerotti, sia sulle palpebre superiori sia nella parte inferiore dell’occhio, nella zona perioculare”, aveva rivelato sul suo blog.

Nonostante le ingiustificate critiche ricevute da alcuni, Clio è andata dritta per la sua strada. “La scelta non è stata presa da me semplicemente per i commenti delle persone che mi facevano notare le palpebre cadenti, ma era un pensiero che già avevo elaborato da tempo. Ho iniziato a notare di più le palpebre cadenti, in particolare la destra, soprattutto nei momenti in cui ero stanca e da quando ho perso peso. Di conseguenza ho iniziato a pensarci sempre più spesso”, aveva precisato.

E aveva aggiunto: “E’ stata una scelta dettata non solo dal desiderio di un cambiamento estetico, ma anche da una esigenza professionale. La palpebra cadente si nota soprattutto quando uso degli ombretti scuri o quando stendo l’eyeliner perché la palpebra, ovviamente, copre completamente la riga dell’eyeliner oppure ‘si mangia’ un pezzo di ombretto e i due occhi sembrano sempre diversi”.