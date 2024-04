La coreografa 53enne e il ballerino 27enne festeggiano le adorate figliolette

La coppia quasi ogni giorno condivide istanti di felicità per le nuove nate coi follower

Il 18 marzo la loro vita si è arricchita ancora di più. Veronica Peparini e Andreas Muller si mostrano nel salotto di casa con le gemelline Ginevra e Penelope. I due celebrano le loro figliolette: è appena trascorso un mese dalla loro nascita.

''Oggi un mese dalla vostra nascita'': Veronica Peparini e Andreas Muller si mostrano nel salotto di casa con le gemelline Ginevra e Penelope

“A casa, sfatti, senza trucco né parrucco, in pigiama e senza esser passati davanti lo specchio per sistemarci… Oggi un mese dalla vostra nascita”, scrivono la coreografa 53enne e il ballerino 27enne in un post condiviso. Le loro parole accompagnano un breve video in cui i due, in tenuta comoda da casa, prima si fanno vedere pochissimi giorni prima del parto e poi, con il medesimo look, con la due bambine in braccio.

Nel breve video condiviso la 53enne e il 27enne, con look identico, si fanno vedere poco prima del parto

Veronica è davvero una vera supereroina. In pochissimo tempo è già tornata in forma smagliate. La gravidanza gemellare e il successivo parto sembrano non averle lasciato alcuno strascico. Sorride raggiante, l’ex professoressa di Amici sta vivendo una seconda giovinezza. Le neonate occupano moltissimo la sua giornata, lei vigile, sempre attenta, però non smette di ricoprire di attenzione anche gli altri suoi due figli. E’ madre pure di Daniele e Olivia, rispettivamente 16 e 10 anni, avuti dall’ex marito, il ballerino Fabrizio Prolli.

Poi la coreografa e il ballerino hanno le due bimbe in braccio

Andreas è incontenibile. Rispondendo ad alcune domande dei follower, solo un giorno fa ha detto: “Dopo essere diventato padre mi sento invincibile. Mi sento indispensabile. Mi sento il più figo del mondo”.