''Faccio esercizi da post parto'': Costantino Vitagliano rivela com’è cambiato il suo fisico con la malattia

Costantino Vitagliano ha raccontato di essere tornato ad allenarsi ma di stare facendo esercizi molto semplici in palestra. Li chiamano “esercizi da post parto”.

Il 49enne, che una ventina d’anni fa era uno dei sex symbol più noti d’Italia, è stato ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’.

Qui ha parlato della malattia che l’ha colpito negli ultimi mesi e di come questa abbia influito sul suo fisico. Non ha i più né i muscoli né la forza di un tempo.

“Alcune volte mi odio perché non riesco a fare alcune cose che prima per me erano la normalità”, ha spiegato.

Poi la rivelazione sugli esercizi che, pare di capire, fanno anche le donne quando riprendono attività fisica dopo una gravidanza.

“Sto facendo degli esercizi che… ringrazio Giulia, il mio personal trainer. Mi sta facendo fare degli esercizi che si chiamano ‘da post parto’. Da che mi arrampicavo…”, ha aggiunto.

Quando si guarda oggi senza maglietta non si riconosce più: “Io una volta ero sempre nudo, giravo nudo da giovane. Oggi mi vesto. Non sono io”.

“Prima mi sentivo sicuro di me, questa roba mi fa sentire insicuro. La mia corazza l’ho persa. Questa è la verità”, ha sottolineato.

Durante la chiacchierata con la Balivo su Rai1, Costa ha dato aggiornamenti sulla sua malattia, che è rara ed autoimmune.

I medici non sembrano ancora sicuri di come trattare la cosa.

“Mi curo, ieri ho fatto un altro esame, vado tutte le settimane in ospedale per curarmi. Ho fatto la PET che è un esame molto invasivo”, ha detto.

“E’ una malattia molto rara”, ha specificato.

“Non sanno neanche loro come curarlo perché sono un autoimmune. Questa parola l’ho imparata adesso, non sapevo neanche dell’esistenza di questa cosa, non sapevo neanche cosa fossero i malati autoimmuni, adesso ne faccio parte anche io”, ha proseguito.

“Faccio visite settimanali, mi sto curando per il dolore con il cortisone. Ma il cortisone mi sta dando altri sintomi, è molto invasivo come anti-infiammatorio, però è quello più potente che c’è”, ha fatto sapere.

“Stiamo valutando, faccio delle punture alla pancia, vediamo com’è andata l’ultima PET dopo tre mesi, per valutare cosa intraprendere perché anche i dottori sono spiazzati”, ha continuato.

Non è facile trattare l’argomento con sua figlia Ayla, avuta 8 anni fa insieme all’ex Elisa Mariani.

“Mia figlia percepisce che io non sono più in forma come prima. E’ difficile anche parlargliene perché io temo che si preoccupi”, ha spiegato.