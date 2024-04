''Persone si sono sentite in diritto di dirglielo'': Eva Henger rivela come i suoi figli hanno scoperto che faceva l'attrice a luci rosse

La 51enne non ha dubbi: “Il porno è stato un errore, a me non piaceva e ho voluto cambiare”

E’ madre di Mercedesz, 32 anni, Riccardino, 29 anni, e Jennifer, 15 anni

Eva Henger non ha dubbi. A Gente, in una lunga intervista in cui parla del suo primo film "The contract" il cui protagonista è interpretato da Kevin Spacey, confessa pure: “Il porno è stato un errore". La 51enne rivela come i suoi figli hanno scoperto che faceva l'attrice a luci rosse. “Persone si sono sentite in diritto di dirglielo”, sottolinea amara.

Il passato nel mondo dell’hard non lo rinnega. "Ogni esperienza insegna e quelle sbagliate ancora di più”. Ma quello non era un qualcosa adatto a lei. "Non dico che lo sia per tutti: a qualcuno piace quel lavoro e non giudico nessuno. Solo che a me non piaceva e ho voluto cambiare prendendomi un rischio: non era detto che sarei riuscita a lavorare in tv. Allora i pregiudizi erano ancora più forti di oggi”, spiega Eva.

Con gli anni la Henger è riuscita ad ‘affrancarsi’ dal passato. E’ stata fondamentale la sua “disciplina”. "Ero sempre con i piedi per terra, puntuale e non facevo capricci. Penso che l'umiltà e l'educazione abbiano dato i loro frutti”, dice.

La 51enne col secondogenito avuto da Riccardo Schicchi

Eva, mamma di Mercedesz, 32 anni, Riccardino, 29 anni, e Jennifer, 15 anni, svela che i tre figli hanno saputo di quando gravitava nel mondo a luci rosse da altri. "Una madre non trova mai l'età giusta dei figli per raccontargli questo, perciò l'hanno scoperto da soli prima che potessi farlo io: altre persone si sono sentite in diritto di dirglielo”, chiarisce.