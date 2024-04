Il popolare conduttore tv 62enne lo confessa in una lunga intervista al Corriere della Sera

“Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio”

Paolo Bonolis lo confessa: il crack con Sonia Bruganelli, madre di tre dei suoi cinque figli, per 25 anni al suo fianco, gli ha fatto male. Nonostante i due siano tuttora legatissimi, anche per ragioni professionali, e si vogliano un gran bene. Il popolarissimo conduttore al Corriere della Sera rivela che è stata la produttrice 50enne, opinionista all’Isola dei Famosi, a porre fine al loro matrimonio. “Ho subito la decisione della separazione, per me non è stato facile”, sottolinea.

''Ho subito la decisione della separazione, per me non è stato facile'': Paolo Bonolis rivela che è stata Sonia Bruganelli a porre fine al loro matrimonio

Bonolis al quotidiano si racconta. Quando gli si fa notare che per corteggiare Sonia si finse super ricco, replica: “Non millantavo, mi sono sempre ritenuto fortunosamente ricco. Se volevo fare un viaggio, potevo partire. Se volevo cambiare l’auto, potevo comprarmene una nuova”. Si arriva al giugno 2023, quando i due su Vanity Fair annunciarono che la loro relazione era finita. “Siamo separati ma più uniti che mai”, dissero. E’ ancora così: “Certo. Abbiamo tre figli, ci vuole armonia…come si dice? Genitoriale, ecco”.

Il presentatore non si nasconde, su chi ha preso la decisione di dirsi addio svela: “L’ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più?”. E aggiunge: “Per me non è stato facile, ma giusto”.

Paolo non è in cerca di un nuovo amore, non è la sua ‘ossessione’. “Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”, ammette.

Il popolare conduttore tv 62enne lo confessa in una lunga intervista al Corriere della Sera

Nell’intervista l’artista parla anche dell’ex moglie, Diane Zoeller, da cui ha avuto Stefano e Martina, i primi due figli. Tra di loro finì perché lui la tradì. “Ho capito di avere fatto una stupidaggine e l’ho detto, non è stato digerito, capisco l’intemperanza di lei”, sottolinea. Si è pentito di averlo fatto, ma non è un uomo che ha tradito spesso: “No, ma se fosse non verrei a dirlo qui. Trovo che la bellezza di un rapporto sia nella perseveranza della rinuncia. Siamo tutti birbanti e onesti allo stesso tempo”. In passato aveva anche annunciato che avrebbe sposato Laura Freddi, dal 1991 al 1996 sua compagna. “Lo vedi? Si sbaglia. Succede. Bisogna stare zitti il più possibile, non fare previsioni. Siamo tante Pizie mancate”, ironizza. Con lei è stato comunque felice.