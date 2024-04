Giulia De Lellis è fidanzata col fratello di Diana Del Bufalo? Il gossip impazza, ci sono anche le prime foto insieme: guarda

Dopo tanti rumors i due si fanno vedere insieme nelle loro storie: Giano è un antiquario 36enne

Archiviata la storia d’amore con Carlo Beretta, l’influencer 28enne parrebbe ufficializzare

I rumors sulla fine della relazione con Carlo Beretta non le interessano più. Giulia De Lellis parrebbe aver ormai archiviato da tempo la relazione durata circa quattro anni col rampollo 27enne. L’influencer 28enne avrebbe un nuovo batticuore per un altro uomo. Il gossip impazza, tutti si chiedono se sia fidanzata col fratello di Diana Del Bufalo, Giano. Del resto le storie social dei due parrebbero proprio parlar chiaro: sul web ci sono anche le prime foto insieme di quella che per tutti è già una coppia nuova di zecca.

L’antiquario 36enne sembrerebbe aver conquistato la 28enne, ex volto di Uomini e Donne. I due hanno anche presenziato ‘vicini, vicini’ a un evento a Venezia lo scorso 17 aprile: una mostra d’arte a Palazzo Ligabue Erizzo. Non è tutto…

Il fratello maggiore dell’attrice 34enne ha condiviso una storia su Instagram in cui bacia una ragazza che parrebbe proprio essere la founder del brand Auder. La foto è volutamente sfocata, per depistare i poco attenti. Peccato che sia proprio Giulia a regalare qualche indizio in più. L’ex corteggiatrice pubblica a sua volta, nelle sue IG Stories, uno scatto di una tavola di un ristorante. Casualmente, anzi, probabilmente ‘volutamente’, sceglie come emoji due bufali e un cuore bianco.

Lui è anche un volto tv: è il famoso protagonista della serie su Nove Cash or Trash – Chi offre di più?. In foto con la sorella, popolarissima attrice 34enne

Non contenta la De Lellis immortala, sempre nel locale, anche la mano con tatuaggio di lui poggiata proprio accanto al piatto di lei. Giano è molto conosciuto per il suo lavoro nella Capitale. E’ anche un volto tv, è il famoso protagonista della serie su Nove Cash or Trash – Chi offre di più? in cui cinque mercanti si contendono in un'asta oggetti vintage.